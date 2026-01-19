Las consecuencias del accidente ferroviario registrado en Adamuz entre dos trenes se dejaron sentir este lunes en la estación de Santa Justa de Sevilla, donde la suspensión de la conexión con Madrid provocó largas colas y escenas de espera e incertidumbre entre los viajeros. Además de haber permanecido toda la noche abierta para dar cobijo a todos aquellos que no pudieron viajar durante el domingo, decenas de pasajeros se concentraron desde primera hora en el vestíbulo y en las oficinas de Renfe a la espera de información sobre la reanudación del servicio o posibles alternativas de transporte. Renfe y Adif informaron de la suspensión durante este lunes, aunque todo apunta a que el martes tampoco podrán circular los trenes entre Andalucía y Madrid, mientras el personal de la estación trataba de atender a los usuarios afectados.