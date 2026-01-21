El centro de control de la estación de Atocha intentó ponerse en contacto con el maquinista del Alvia en cuanto vio que el tren se había detenido. Le llamaron varias veces, según los registros, pero no contestó porque ya había muerto, según ha adelantado El País. Al no poder contactar con el maquinista, un técnico llamó a la interventora. Ella aún no era consciente de que el maquinista había muerto. En el audio de la conversación se escucha cómo ella le dije a su interlocutor que tiene sangre en la cabeza y que va a intentar llegar a la cabina del maquinista.