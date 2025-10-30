Andalucía Management 2025 reunirá en Málaga a más de 590 directivos para debatir sobre liderazgo, IA y sostenibilidad

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá el próximo 20 de noviembre una nueva edición de Andalucía Management, considerado el principal foro empresarial de la comunidad. Más de 590 directivos y representantes de 375 compañías ya se han inscrito en esta cita, que reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar los desafíos del tejido productivo andaluz en materia de inteligencia artificial, sostenibilidad, liderazgo emocional, geopolítica y economía.

El programa abrirá con la intervención de Inma Puig, psicóloga y consultora vinculada al FC Barcelona y El Celler de Can Roca, que hablará sobre la gestión emocional y la creación de entornos laborales equilibrados. Le seguirá el especialista en inteligencia artificial Lasse Rouhiainen, quien ofrecerá estrategias para integrar la IA en los procesos empresariales y mejorar la competitividad.

El diplomático Rafael Dezcallar, exembajador de España en Alemania, China y Etiopía, analizará el nuevo contexto geopolítico internacional y sus implicaciones económicas y tecnológicas. Por su parte, Gonzalo Delacámara, director académico en IE University, expondrá las claves para avanzar hacia modelos de negocio sostenibles que generen valor económico, social y ambiental.

También participará Ignacio Osborne, consejero de Savencia y expresidente de Osborne, que defenderá la cooperación empresarial como motor de progreso en un entorno global complejo. La sesión matinal concluirá con la entrega de los Premios Andalucía Management, que reconocen a empresas por su innovación, compromiso social y continuidad empresarial.

En la jornada de tarde intervendrán la coach ejecutiva Inés Torremocha, con una ponencia sobre transformación y bienestar profesional; el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, que analizará los retos estructurales y las oportunidades de la economía global; y el escritor y empresario Fabián C. Barrio, que cerrará el encuentro con una reflexión inspirada en la filosofía clásica.

El evento cuenta con el patrocinio de Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange, BCD Travel y MAPFRE, y con la colaboración de Ciudad de Málaga, ESIC University - EIG Education y la Diputación Provincial de Málaga. Los medios oficiales son Málaga Hoy y Onda Cero.

Las inscripciones para participar en la XVI edición de Andalucía Management pueden realizarse a través de su página web oficial: www.andaluciamanagement.com/inscripcion.