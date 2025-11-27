Burlanegra, el ron que desafía lo establecido añejado en botas de amontillado VORS y terminado con agua del Atlántico

Burlanegra es una invitación a descubrir algo único: “¿Para qué otro ron que sabe a otro ron?”

Su perfil de sabor combina el dulzor del ron tradicional con un sorprendente toque salino, resultado de un proceso de doble añejamiento acabado en botas de vino de Jerez Amontillado 51-1ª VORS y un toque de atrevimiento con agua del océano Atlántico. Así, Burlanegra es un ron dulce con un arriesgado toque salino, perfecto no solo para aquellos bebedores de ron, sino también para amantes del whisky que quieran atreverse a probar algo nuevo y el ron les suele resultar demasiado dulce.

La historia de este ron está inspirada en la época de los piratas y se basa en un fenómeno que denominamos "Shipping Solera". Si alguien sabía de ron eran los piratas. Cuando se acababa el ron de las barricas de los barcos, éstas se rellenaban con agua de mar y se usaban como lastre para mantener el equilibrio del barco. Como buenos piratas, cuando podían, sustituían este agua de mar por ron, adquiriendo una salinidad única. La climatología durante las travesías, el vaivén de las olas, la presencia de agua marina en las bodegas y la porosidad de las barricas creaban un pequeño “ecosistema” que contribuía a ese interesante carácter salino. Burlanegra rescata esta historia a través del concepto de Shipping Solera, recreando el sabor del ron impregnado por el agua del mar, algo que lo convierte en una experiencia organoléptica única.

Proceso de elaboración Burlanegra

El proceso de elaboración es el alma de Burlanegra. Se destila y añeja en República Dominicana durante 12 meses. Posteriormente, se lleva a cabo un segundo añejamiento en Bodegas Osborne, en El Puerto de Santa María, Cádiz, durante al menos 6 meses en 35 botas seleccionadas del reputado vino de Jerez Amontillado 51-1ª VORS (Very Old Rare Sherry). La solera Amontillado 51-1ª VORS es una solera excepcional que cuenta con 6-8 años de crianza biológica y 22 años de crianza oxidativa, lo que se traduce en botas que han tenido Amontillado alrededor de 30 años de crianza y le aportan una salinidad única. Como la mayoría de los destilados, Burlanegra se hidrata en su fase final para ajustar su graduación alcohólica, utilizando en este proceso un porcentaje de agua del Océano Atlántico que le aporta una entrada salina vertical en boca.

Burlanegra ofrece aromas de caramelo salado, avellana y naranja escarchada. Un sabor dulce que se entrelaza con el toque salino, prolongando la experiencia en el paladar. Un ron complejo, untuoso y elegante. Su versatilidad lo convierte en la opción ideal para disfrutarlo tanto solo, con hielo, combinado con refresco o en cócteles innovadores.

Burlanegra

El lema de la marca, “No risk, no story”, refleja perfectamente la esencia de este ron audaz, un estilo de vida. Un ron creado para los más osados. Una invitación a ir un paso más allá, a atreverse, a disfrutar de nuevas experiencias, a tener historias que contar. Así lo expresa a través de su primera campaña, donde hacen un llamamiento a los osados (Link al vídeo).

La osadía de Burlanegra no solo reside en su sabor inconfundible, sino también en la manera en que elige enfrentarse a los retos. Cada botella de Burlanegra contribuye a la limpieza de los océanos, ayudando a devolver la pureza que nos ofrecen. La marca materializa su compromiso con el medio ambiente a través de la asociación con Gravity Wave, en un esfuerzo por erradicar la contaminación plástica que acecha nuestros mares.

En febrero de 2025, Burlanegra llegó a los 5.000 kg de plástico retirado de mares y puertos, y ya está cerca de llegar a los 10.000 kg, lo que equivaldría a más de medio millón (625.000) de botellas de agua de medio litro. Estos plásticos, que son en su mayoría redes de pesca, recibirán una segunda vida tras un proceso de reciclaje que los transformará en productos útiles y de larga duración, como por ejemplo la tabla de surf, que podéis ver en el video, que crearon Burlanegra y Gravity Wave, o unos posavasos que la marca regalará estas Navidades, con el mensaje de “No Risk, No Story”. El océano es parte de su ADN. Ahora, también de su compromiso. (Link al video)

Atrévete a descubrir más en www.burlanegra.com