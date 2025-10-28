El consumo moderado de zumo de naranja 100% ayuda a proteger dientes y encías

El zumo de naranja aparece con frecuencia en conversaciones sobre hábitos saludables, pero también en debates sobre salud dental. La percepción común sugiere que el azúcar natural de los zumos de fruta podría dañar el esmalte; sin embargo, la evidencia científica invita a analizar el tema con más matices. Comprender cómo se comporta esta bebida dentro de una dieta equilibrada permite valorar sus beneficios y sus posibles implicaciones en nuestra salud bucodental.

Para comenzar, veamos qué dicen estudios científicos relevantes al respecto. Un informe elaborado en 2015 por el Comité Asesor Científico sobre Nutrición del Gobierno del Reino Unido (SACN) señaló que, en adultos, el consumo de zumos de fruta, entre ellos el zumo de naranja, puede integrarse dentro de una dieta equilibrada sin afectar la salud dental. Literatura científica más reciente, como la revisión publicada en 2019 en Frontiers in Public Health, analizó si los zumos de fruta influían en la aparición de caries o en la erosión dental. Los resultados no ofrecieron conclusiones definitivas. En niños y adolescentes, el consumo moderado no mostró relación con problemas dentales, mientras que en adultos, algunos ensayos con ingestas elevadas sí sugirieron una posible asociación con el desgaste del esmalte. La clave, según los investigadores, está en la frecuencia y la cantidad: los efectos tienden a presentarse con consumos mucho mayores a los habituales en la dieta cotidiana.

Zumo de naranja y hábitos de higiene: la clave está en la rutina

Los propios autores de la revisión destacaron varias limitaciones que ayudan a entender mejor los resultados. Muchos de los estudios eran muy cortos y contaban con pocos participantes. Además, se realizaron en condiciones poco parecidas a la vida real, utilizando dispositivos intraorales que no reproducen cómo actúan la placa y la saliva en una boca normal. También se analizaron consumos muy elevados, muy por encima de lo que suele beber la gente a diario. En Europa, por ejemplo, el consumo medio de zumo es menor a un cuarto de vaso al día, lo que sitúa al zumo de frutas como el de naranja, cuando se toma con moderación, en un contexto muy diferente al de esos ensayos más extremos.

Asimismo, al valorar el papel del zumo de naranja 100% exprimido dentro de la alimentación diaria, conviene tener en cuenta sus beneficios nutricionales. Un vaso de 150 ml puede aportar una de las cinco raciones diarias de fruta recomendadas, tal y como promueve la iniciativa “5 al Día”, favorecer una buena hidratación y proporcionar nutrientes esenciales que son fundamentales para la salud dental, como la vitamina C y el calcio. La clave está en realizar un consumo moderado dentro de una dieta variada y coherente con las necesidades de cada persona, para así aprovechar al máximo los beneficios que nos aporta el zumo de naranja natural en todos los sentidos; también para proteger nuestros dientes y encías.

No obstante, como es lógico, el cuidado bucodental continúa siendo la base de toda prevención eficaz. Mantener el cepillado dos veces al día y visitar al dentista de forma periódica sigue siendo la mejor forma de proteger nuestra salud bucodental a largo plazo. En este contexto, el zumo de naranja natural puede convivir sin problema con una buena salud oral, siempre que se consuma con moderación y en los momentos adecuados del día. Evitar las ingestas justo antes de dormir y mantener una rutina constante de higiene resulta tan importante como elegir bien los alimentos y las bebidas que forman parte de la dieta.