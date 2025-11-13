El Embajador de Canadá respalda el proyecto minero IBW de Emerita

De izq. a derecha: Sr Martin Arseneault, Primer Secretario (Embajada de Canadá en España); Sr David Gower, CEO Emerita Resources Corporation; Sr Jeffrey Marder, Embajador de Canadá en España; Sr Joaquín Merino, Presidente y Director Emerita Resources España.

La visita oficial del Embajador de Canadá en España, Jeffrey Marder, a las instalaciones de Emerita Resources en Sevilla ha puesto de manifiesto el respaldo del Gobierno de Canadá a la compañía y su reconocimiento al trabajo desarrollado por Joaquín Merino (Presidente) y David Gower, (CEO y Director).

Durante el encuentro, Marder destacó el papel de Emerita como referente internacional en minería moderna y reafirmó el apoyo institucional canadiense del proyecto minero IBW (Iberian Belt West), una iniciativa estratégica que situará a la provincia de Huelva en el centro de la nueva minería europea. Concebido bajo los más altos estándares de excelencia que caracterizan a la minería canadiense, innovación tecnológica, rigor operativo, respeto ambiental y responsabilidad social, EMERITA invertirá más de 350 millones de euros y generará 1600 puestos de trabajo.

La nueva minería combinará energías limpias, vehículos eléctricos y restauración ecológica inmediata.

“No hablamos solo de extraer recursos, sino de generar oportunidades y futuro”, ha destacado Joaquín Merino, Presidente de Emerita Resources, que subraya el compromiso de la compañía con el desarrollo local y con una minería moderna que combine tecnología avanzada, eficiencia energética y respeto medioambiental.

El proyecto IBW no solo contempla la fase de exploración y extracción, sino también la implantación de infraestructuras, formación y tecnología limpia. “Cada euro invertido multiplica su efecto en la economía comarcal”, señala Joaquín Merino “la compañía, apuesta por proveedores locales, pymes y servicios de la provincia y nuestra inversión se quedará en Huelva” ha enfatizado.

El embajador canadiense respalda el trabajo y compromiso de Emerita Resources en Andalucía

En paralelo, la Fundación Emerita canalizará programas de formación, becas y proyectos sociales destinados a impulsar el talento onubense y permitir a los jóvenes el poder quedarse en su territorio. “Queremos que el talento se quede en Huelva, que los jóvenes no tengan que marcharse para tener un futuro profesional digno”, apunta desde la Fundación su directora, Marina Navas.

La nueva minería que se implantará en España de la mano de Emerita se diferencia por su apuesta por energías limpias, vehículos eléctricos, sistemas digitales de control ambiental y programas de restauración ecológica desde el primer día. “Queremos demostrar que la minería evoluciona y puede convivir con el entorno natural y generar desarrollo social y económico a la vez”, asegura Joaquín.

Canadá apoya el proyecto IBW, ejemplo de minería moderna en Europa

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de tramitación y planificación técnica, cumpliendo de forma rigurosa todos los pasos administrativos. Emerita Resources trabaja en estrecha colaboración con las administraciones y la ciudadanía, en un ejemplo de cooperación público-privada que aspira a marcar un antes y un después en la economía de la comarca y que fue declarada por la Junta de Andalucía como inversión estratégica poniendo de manifiesto el apoyo y la colaboración necesaria para impulsar a Huelva y sus ciudadanos.

En palabras del portavoz de la compañía:

“El proyecto minero IBW representa una oportunidad real de desarrollo para Huelva. Es el ejemplo de cómo la inversión internacional puede generar empleo, sostenibilidad y orgullo local. Es devolverles a los onubenses lo que Huelva da a Europa.”

IBERIAN BELT WEST: el proyecto que pone a Huelva en el mapa europeo

Huelva vuelve a mirar al subsuelo, pero esta vez con una visión muy diferente a la del pasado. El proyecto Iberian Belt West (IBW), impulsado por la compañía canadiense con sede en Andalucía Emerita Resources, encarna una nueva forma de entender la minería: tecnológica, sostenible y plenamente integrada en su territorio. Con una inversión prevista superior a los 350 millones de euros y la creación de más de 1.600 empleos directos e indirectos, IBW aspira a convertir el Andévalo en un referente europeo de minería verde.

La compañía apuesta por tecnología avanzada, eficiencia energética y respeto medioambiental

Emerita Resources llega a Andalucía con una inversión ya realizada de 30 millones de euros y un equipo de más de cuarenta profesionales que conocen a fondo la Faja Pirítica Ibérica, una de las zonas mineras más ricas y antiguas del continente. Iberian Belt West representa una oportunidad única para que Huelva lidere la minería moderna en Europa desde una zona sin pasivos ambientales y con yacimientos de gran potencial.

El proyecto se concibe desde cero con criterios de eficiencia energética, control ambiental en tiempo real y gestión total del agua, un enfoque que sitúa a IBW en la vanguardia internacional. En una comarca históricamente sensible al impacto ambiental, Emerita quiere marcar una diferencia clara. La operación contará con un sistema cerrado de recirculación de agua con vertido cero operativo, restauración paisajística progresiva y monitorización ambiental permanente, garantizando un equilibrio entre producción y respeto al entorno. Iberian Belt West es más que una mina: es un proyecto ambiental y económico que generará inversión, nuevos negocios y será motor de transformación para la comarca.

El Embajador de Canadá respalda el compromiso de Emerita con la minería responsable.

IBW busca también romper con los modelos extractivos del pasado. Emerita apuesta por la automatización, la digitalización y la igualdad de oportunidades, con programas de formación, promoción del talento y convenios con ayuntamientos. “Queremos demostrar con hechos que la minería moderna puede convivir con el entorno y generar orgullo. Emerita es la minería inteligente: control, seguridad y respeto ambiental en todo momento”, afirma su presidente, Joaquín Merino. La empresa ha diseñado un plan de desarrollo local que prioriza la contratación de personal onubense y la participación de empresas auxiliares de la provincia, que podrían cubrir hasta el 80 % de los servicios del proyecto.

Cada euro invertido impulsará la economía local y beneficiará a pymes onubense

La provincia juega un papel central en la estrategia global de Emerita. Su puerto, su universidad y su tejido industrial ofrecen una combinación ideal para desarrollar una operación de primer nivel. Además, la ubicación de IBW, en pleno corazón de la Faja Pirítica y junto a Portugal, abre nuevas posibilidades de cooperación transfronteriza y logística avanzada. “Huelva es clave. Aquí están los recursos, el talento y la capacidad industrial. El futuro de Huelva y de Emerita están unidos”, asegura Joaquín Merino.

La compañía Emerita invertirá 350 millones y creará 1600 empleos en la provincia

El proyecto de Emerita en Huelva aportará una fuente segura y cercana de materias primas críticas, reduciendo la dependencia exterior y fortaleciendo la autonomía industrial del continente. “Europa necesita fuentes propias y seguras, y Huelva puede ser uno de esos polos estratégicos”, destaca.

La Fundación Emerita fomentará formación, becas y oportunidades para jóvenes de Huelva

Emerita prevé completar la tramitación ambiental y administrativa en los próximos dos años, con el objetivo de iniciar la construcción poco después. El proyecto cuenta con una vida útil estimada de más de 25 años, una producción anual cercana al millón de toneladas de mineral y la generación de cobre, zinc, oro, plata y plomo. Pero más allá de las cifras, el equipo de Emerita tiene claro el legado que quiere dejar: que Iberian Belt West fue un punto de inflexión, que demostró que se puede hacer minería moderna, sostenible y con beneficio social, que asentó empleo estable, formación y orgullo en una comarca que merece oportunidades de futuro.