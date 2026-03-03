Grupo Loiola presenta en Sevilla su nuevo proyecto residencial en la Costa de la Luz

Grupo Loiola organizó el pasado jueves un encuentro en el Círculo de Labradores en Sevilla denominado “Origen Huelva, Destino Sagitta”, para dar a conocer el nuevo espacio natural residencial que están desarrollando en la Costa de la Luz: Sagitta El Rompido Living Club.

Nuevo concepto de bienestar basado en la tranquilidad y la conexión con el entorno

En torno a un centenar de personas se dieron cita a lo largo de la tarde para disfrutar de la gastronomía onubense, música en directo y la presentación de esta nueva zona ubicada en El Rompido, donde la compañía asegura que están creando un nuevo concepto de bienestar basado en la tranquilidad y la conexión con el entorno a través de la naturaleza y el ocio.

Sagitta contará con apartamentos y villas adosadas de alta calidad con un completo Living Club que incluye campo de golf, beach club, áreas wellness, piscinas, pistas deportivas y espacios gastronómicos y comerciales. Las obras de construcción de los primeros 146 hogares han comenzado ya y se prevé que los primeros vecinos entren a vivir a principios de 2028.

Sagitta contará con apartamentos y villas adosadas de alta calidad

Loiola cuenta con 60 años de experiencia en el diseño y promoción de más de 5.000 viviendas con los más altos estándares de calidad y una estrategia basada en la sostenibilidad, la innovación y el compromiso con el entorno”.