Jabugo, un lugar en boca de todos

Este mes es ideal para adentrarse en los senderos de este municipio.

Cuando noviembre llega a la Sierra de Huelva, Jabugo se llena de vida, aromas y sonidos que anuncian una de las épocas más animadas del año. Y es que, durante este mes, este municipio ofrece un interesante calendario de actividades que no deja espacio al aburrimiento.

Indiscutiblemente, su paisaje es un gran reclamo. Las dehesas que lo rodean se tiñen de tonos ocres y dorados y sus senderos invitan a recorrerlos despacio. No hay como adentrarse en las rutas que conectan El Repilado, Los Romeros o El Quejigo, aldeas que conservan intacto el encanto rural.

Los paisajes son uno de los grandes reclamos de Jabugo.

El aire fresco, el olor a chimenea y el silencio del campo crean una atmósfera que enamora. Sin embargo, mientras este inigualable entorno invita a la calma, el pueblo se llena de vida. En noviembre, Jabugo multiplica su oferta y se convierte en un destino ideal para quienes buscan algo más que un magnífico entorno.

El programa no se hizo esperar. Ya arrancó el pasado 1 de noviembre con las populares Migas de Tosantos, una cita entrañable en la que los vecinos cocinan sartenes de este exquisito plato. Es la primera señal de que el pueblo se prepara para sumergirse en unos días repletos de cultura y gastronomía.

Encuentro nacional del Ibérico

Muy pronto, mañana, viernes 7 de noviembre, se celebra la sexta edición del Encuentro Nacional del Ibérico, en el Centro de Innovación y Promoción del Ibérico. Una iniciativa, ya consolidada y de gran prestigio, que forma parte de las agendas de empresas, asociaciones, administraciones y agentes del sector. Contempla diversas mesas, que tratarán temas de gran relevancia, como el desarrollo del ibérico desde la implantación de la norma, su protección como prioridad para el sector empresarial, así como la conquista del ibérico, en la vertiente de internacionalización del producto.

Muy pronto, el ibérico será el protagonista de un encuentro.

Una muestra de la importancia de esta actividad es que ya han confirmado su asistencia, entre otros, el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el presidente de la Diputación de Huelva y el presidente de la DOP Jabugo, así como representantes de las Interprofesionales Asici, Anice y Aeceriber.

Cartel Encuentro Nacional del Ibérico

Por otro lado, los más jóvenes también tendrán mucho que mostrar en este evento. De tal manera que los alumnos del Ciclo formativo de Industrias Alimentarias del IES San Miguel obsequiarán a los participantes con un exquisito desayuno saludable.

En definitiva, Jabugo vivirá un encuentro que reúne a todo el sector del ibérico de cara a seguir trabajando y establecer alianzas en esta área fundamental para la economía de este país y, en especial, para la de este municipio y la provincia de Huelva.

I Jornadas Prehistóricas de Jabugo

La cultura y el patrimonio son también protagonistas de la destacable programación de este intenso mes de noviembre. Serán los días 14,15 y 16 cuando se lleven a cabo las I Jornadas Prehistóricas de Jabugo.

Nacidas con la idea de consolidarse como una de las actividades revulsivas del municipio, pretenden poner en valor la riqueza arqueológica de la localidad y dar a conocer el importante patrimonio arqueológico encontrado en el Yacimiento de la Cueva de la Mora de Jabugo.

Cartel de las Jornadas Prehistóricas.

Es importante señalar que los restos hallados en este lugar son una muestra representativa de una parte de la prehistoria de la provincia de Huelva, al cubrir un amplio espectro cronológico-cultural. Asimismo, documenta e ilustra diferentes aspectos de la vida del hombre: lugar de habitación, necrópolis, rituales funerarios, manifestaciones artísticas o modelos de explotación de los recursos naturales entre otras actividades. Las jornadas contarán con una amplia propuesta, que abarca conferencias, talleres, representaciones y la inauguración del nuevo espacio museístico, donde se expondrán las réplicas de diferentes restos encontrados allá por el año 1909, y hoy en los Museos de Huelva y el Museo Arqueológico de Sevilla.

En cuanto a los talleres y representaciones, se tienen previstas experiencias sobre arte rupestre, cerámica neolítica e ídolos placa.

Las conferencias ‘La Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva). Pasado, Presente y Futuro de un yacimiento emblemático’ , y ‘Proyecto Geoparque Transfronterizo España-Portugal Iberia/Ibéria. Un modelo de Desarrollo Local Sostenible’ completarán estas primeras jornadas, que culminarán con la representación escénica participativa en la Plaza del Jamón y la degustación gastronómica de costillas a la parrilla.

En resumen, un proyecto que apuesta por el desarrollo en materia turística, cultural y de fortalecimiento de la identidad, promoviendo la divulgación y conocimiento de la era prehistórica, a través de un buen número de iniciativas que trasportan a sus participantes a la era primitiva de sus antepasados más remotos y permiten conocer y difundir esta parte de la historia tan importante del municipio.

Sin duda, un fin de semana único.