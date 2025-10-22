En los últimos años, en Sevilla hemos visto crecer el número de clínicas dentales, pero pocas han logrado destacar tanto como Ponce & Carpintero, situada en la céntrica calle Luis Montoto. Con una puntuación media de 4,9 estrellas en Google y más de 700 reseñas positivas, la pregunta parece inevitable: Cuando buscamos: dentista Sevilla ¿Es el mejor que podemos encontrar?

Un equipo con más de 3 décadas de experiencia

Fundada por el Dr. José Gabriel Ponce y la Dra. Elisa Carpintero, la clínica combina la experiencia de más de 35 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia con una apuesta decidida por la innovación y la atención personalizada.

Ambos doctores son licenciados en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialistas en Estomatología, una formación que pocos centros pueden igualar.

El Dr. Ponce fue responsable de la Unidad de Ortodoncia del Hospital Virgen Macarena (1987–2003) y es miembro fundador del grupo Ortodoncis, mientras que la Dra. Carpintero es especialista en Ortodoncia Autoligable Sistema Damon y ha mantenido siempre una práctica dedicada exclusivamente a la ortodoncia.

Ahora la clínica, en manos de sus hijos Elisa y Fernando Ponce & Carpintero mantiene el mismo nivel de excelencia que la ha convertido en lo que es actualmente.

Tecnología de vanguardia al servicio del paciente

Una de las señas de identidad de Ponce & Carpintero es su inversión en tecnología.

La clínica cuenta con escáneres intraorales iTero, radiología 3D, microscopio dental Zumax, y sistemas de sedación consciente, herramientas que permiten diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.

Gracias a estas tecnologías, los tiempos de tratamiento se reducen notablemente, aumentando la comodidad y la seguridad del paciente.

Innovación con sello propio: los Alineadores Ponce©

Entre sus avances más destacados se encuentran los alineadores Ponce, fabricados directamente en la clínica.

A diferencia de otras marcas internacionales como Invisalign (con la que también trabajan), estos alineadores pueden llegar ser entregados el mismo día de la primera consulta y tienen además un coste más asequible.

Este sistema rápido y personalizado permite a los pacientes iniciar su tratamiento sin esperas y con resultados de alta precisión.

Un abanico completo de tratamientos

Más allá de la ortodoncia, ortodoncia invisible, donde son expertos reconocidos, en Ponce & Carpintero ofrecen una atención multidisciplinar que incluye:

Fisioterapia ATM (para trastornos de la articulación temporomandibular)

(para trastornos de la articulación temporomandibular) Tratamientos para la apnea del sueño.

Implantología avanzada y estética dental.

Odontopediatría, periodoncia y blanqueamientos.

Esta variedad de servicios permite abordar de forma integral la salud bucodental, algo que los pacientes destacan en sus reseñas de Google.

Trato humano, financiación y atención 365 días al año

La clínica ofrece primera visita y diagnóstico gratuito, así como financiación hasta en 20 meses sin intereses, lo que la hace accesible a un público más amplio.

Además, dispone de un servicio de urgencias los 365 días del año, un valor añadido que muy pocas clínicas privadas ofrecen en la ciudad.

¿Cuáles son las opiniones de Ponce & Carpintero?

Las reseñas que encontramos en Google en reflejan un consenso unánime sobre la calidad del servicio:

“La experiencia que he tenido aquí es otro nivel. Encantadísimo con el trato, la profesionalidad y toda la tecnología que tienen. Sin duda, la mejor clínica dental de Sevilla.”

— Carlos Manuel Paredes González

“Llevan años tratándome a mí, familiares y conocidos, y todos estamos totalmente satisfechos.”

— Eugenio García de Mateos Bargueño

“Son muy buenos profesionales y te buscan el tratamiento adecuado a tus necesidades. Todo el personal es muy amable.”

— Ana Serrera Cobos

“De no querer pisar un dentista a salir supercontenta. Lo recomiendo al 100%.”

— Ana Cascajosa Moreno

Una clínica dental en Sevilla recomendable, que recomendar

La combinación de experiencia médica, tecnología de última generación, innovación propia y atención humana convierte a Ponce & Carpintero en una referencia indiscutible dentro del panorama odontológico sevillano.

Responder con certeza si es la mejor clínica dental de Sevilla siempre dependerá de la experiencia de cada paciente, pero los datos, la trayectoria y las opiniones parecen apuntar en una dirección clara: Ponce & Carpintero lleva 35 años marcando un estándar de calidad diferente en la odontología sevillana.