El Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo celebra sus bodas de plata

El Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo cumple 25 años. El próximo 7 de noviembre se celebrará en Gerena la XXV edición, que reconocerá a Àngels Barceló, directora del programa “Hoy por Hoy” de la Cadena SER, y a Emilio Morenatti, fotoperiodista de Associated Press. La Diputación de Sevilla patrocina este galardón, que han recibido los mejores profesionales del periodismo español.

El certamen cuenta con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Comunicación, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla y la Fundación Cobre Las Cruces. El premio rinde homenaje al gerenense Manuel Alonso Vicedo, director de Radio Sevilla, fallecido en accidente de tráfico en 1972.

Iñaki Gabilondo recoge el primer premio Manuel Alonso Vicedo en 2000

La nómina de galardonados es espectacular. La abrió en 2000 Iñaki Gabilondo, que sucedió al propio Vicedo al frente de la SER en Sevilla a la muerte de éste cuando contaba con sólo 33 años. Aquel día también inauguró una placa en la casa en la que nació su antecesor y visitó la Capilla de Hermandad de la Soledad, de la que es hermano honorario. Tras el periodista donostiarra, vinieron, por este orden: José Antonio Sánchez Araujo, Tom Martín Benítez, Jesús Quintero -y, María Esperanza Sánchez, Lorenzo Milá, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Ana Blanco, Rosa María Calaf, Gemma Nierga, María Teresa Campos, Ezequiel Martínez, Pepa Bueno, Javier Gutiérrez y la RTVA por su 25 aniversario, El Gran Wyoming, Carlos Herrera, Julia Otero, Luis del Olmo, Rosa María Mateo, Pedro Piqueras y Tele Gerena, Almudena Ariza, Susanna Griso y Jesús Álvarez.

Todos los premiados han recibido personalmente la escultura del artista Antonio Polo, que es el símbolo oficial del Premio Manuel Alonso Vicedo, y que está inspirado en la leyenda de centauro que habitó una cueva. La ceremonia se caracteriza por la asistencia de más de 350 vecinos de Gerena, que pueden departir cara a cara como lectores, radioyentes o espectadores con sus estrellas mediáticas favoritas. Estos 25 años han dejado muchas anécdotas protagonizadas por algunos de los galardonados, que hoy queremos recordar.

Botellón y fútbol

En 2001, el maestro Araujo, tras saludar a Antonio Gutiérrez Limones, alcalde por entonces de Alcalá de Guadaíra, y del primer teniente de alcalde, Francisco Pérez Moreno, espetó a este último -sentado en primera fila-: “Paco, a ver cuando me quitas el botellón de la puerta de mi casa”, comentario que provocó las carcajadas de los asistentes.

Llegada de Jesus Quintero a Gerena en 2003

En 2004, el ya fallecido Jesús Quintero se presentó en la ceremonia en un llamativo Mercedes de color rosa, propiedad de su productora audiovisual. Antes de acudir a la entrega del premio en 2007, Matías Prats sorprendió a los clientes de una cafetería de Gerena que estaban viendo un amistoso de la Selección Nacional de Fútbol, al preguntar con su conocida voz: “¿cómo va el partido?”., que creyeron que salía de la tele. Confesó entonces que era la primera vez que se perdía un partido de España en toda su vida. Luego, durante la ceremonia, se metió al público en el bolsillo al citar una a una a las hermandades y las principales fiestas de la localidad, demostrando que traía los deberes hechos.

El fútbol también influyó en la entrega del Premio Manuel Alonso Vicedo de 2008 a Ana Blanco, la eterna presentadora del Telediario de TVE. Aquel día de junio coincidió con el partido de la fase final de grupos de la Eurocopa entre España y Rusia, que obligó a retrasar la hora de inicio del evento. Se anunció que habría pantallas gigantes en el salón para seguir el encuentro y comenzar de inmediato el acto. El público acudió y junto a la propia Ana Blanco se pudo ver la victoria de España por 4-1.

El lado humano de las estrellas de la tele

Al año siguiente, la veterana corresponsal de la televisión pública en Asía-Pacífico, Rosa María Calaf, se presentó con toda naturalidad en una peluquería del pueblo para que le arreglaran su característico pelo teñido de rojo, causando sorpresa a la dueña del establecimiento, Rosario Morgaz.

La tristemente desaparecida María Teresa Campos conquistó a los vecinos con su habitual desparpajo y cercanía. En varias entrevistas concedidas en su casa, pudimos ver que la periodista malagueña tenía expuesto el Premio Manuel Alonso Vicedo en la librería de su salón como el grato recuerdo de una velada rodeada de quienes la admiraron dentro y fuera de la pantalla.

Maria Teresa Campos tras recibir el premio en 2011

En 2018, el mítico Luis del Olmo demostró su noble carácter cuando eligió como su presentador a uno de sus históricos competidores en las ondas, Carlos Herrera, que varios años atrás también recibió el Premio Manuel Alonso Vicedo. Fair play entre dos grandes de la radio española.

La por aquella época corresponsal de TVE en Jerusalén, Almudena Ariza, puso la nota tierna en la edición de 2022 cuando subió al escenario a su madre para que la acompañara a la hora de recoger el premio. Mucha repercusión tuvo la siguiente edición en los medios de papel cuché, porque la presentadora de “Espejo Público” de Antena 3, Susanna Griso, acudió a Gerena con su nueva pareja, convirtiéndose el premio en su presentación en sociedad.

Almudena Ariza recoge el premio, aplaudida por Manolo Ovalle

En los últimos años, se ha convertido en tradición que los premiados acudan al Instituto de Enseñanza Secundaria de Gerena para ser entrevistados por los alumnos. En 2024, Jesús Álvarez -el hombre de los deportes en TVE- dejó con la boca abierta a los estudiantes narrándoles la cantidad de Juegos Olímpicos y Copas del Mundo que ha cubierto. La conferencia coincidió, casualmente, con el día en que Rafa Nadal anunciaba su retirada.

En este 25º aniversario, los vecinos y vecinas de Gerena aguardan expectantes poder departir personalmente con la líder de las mañanas en la radio, Àngels Barceló, sobre la actualidad política, convirtiéndose siquiera por unos minutos en tertulianos del “Hoy por Hoy” de la SER, o preguntar a Emilio Morenatti por el motivo que le impulsa a jugarse la vida en tantos conflictos y catástrofes que él capta con su cámara fotográfica. Gerena volverá a ser por un día la capital de la comunicación en memoria de su ilustre hijo Manuel Alonso Vicedo.