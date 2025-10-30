Relaciones internacionales y diplomacia para comprender el mundo y liderar el cambio

Pocos tiempos tan apasionantes se recuerdan como los actuales en lo referente a evolución en los paradigmas establecidos hacia otros nuevos. En un mundo global como el actual, las relaciones internacionales y la diplomacia son clave para entender qué está pasando y posicionarse lo mejor posible ante los nuevos desafíos que se nos presentan.

La Universidad CEU Fernando III se caracteriza por diseñar una formación conectada con la realidad del mundo y las necesidades de las empresas y, en esa línea, lanza al mercado su Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Este posgrado se caracteriza por ser una formación actualizada y centrada en entender las relaciones entre los distintos actores -ya sean Estados, organizaciones o movimientos transnacionales, entre otros- que conforman el entorno internacional. El profesorado combina excelencia en lo académico y experiencia profesional, con un enfoque orientado a la empleabilidad y la mejora de habilidades profesionales.

El Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad CEU Fernando III tiene, además, un carácter pluridisciplinar, incorporando un enfoque histórico, de ciencia política, jurídico-económico y de humanidades. En este sentido, ofrece una formación específica para graduados interesados en carreras internacionales como periodismo, análisis internacional, diplomacia, organismos internacionales, consultoría, comercio internacional y cooperación al desarrollo.

Este máster es parte de un programa oficial de rigor académico que tiene una proyección profesional internacional muy marcada, tanto por el perfil del alumnado como del profesorado.

Con la Sociedad de Estudios Internacionales

Junto a la Universidad CEU Fernando III, la Sociedad de Estudios Internacionales, una institución con una trayectoria de excelencia académica y compromiso con la sociedad que se extiende por casi 90 años de historia, participa en la dirección y coordinación del Máster.

