Sevilla avanza en el tratamiento de las varices sin cirugía gracias a la radiología intervencionista

En los últimos años, los procedimientos ecoguiados desarrollados desde la radiología intervencionista han permitido tratar todo tipo de varices sin cirugía. En Sevilla, centros especializados como Varitek aplican estas técnicas como alternativa a la cirugía convencional.

Las varices no son solo un problema estético. Dolor, pesadez, hinchazón o cansancio en las piernas forman parte del día a día de muchas personas que padecen insuficiencia venosa crónica, una enfermedad progresiva que afecta a cerca del 20 % de la población en España y que, sin tratamiento, tiende a empeorar con el tiempo.

Pese a años de avances, las varices siguen asociándose, en el imaginario colectivo, a quirófanos, anestesia y largas recuperaciones. Sin embargo, la evolución de la medicina vascular ha abierto un nuevo escenario: hoy es posible tratar la insuficiencia venosa de forma precisa, ambulatoria y sin cirugía gracias a procedimientos ecoguiados de radiología intervencionista.

Tratamiento ecoguiado: la clave para abordar las varices desde el origen

El gran cambio en el abordaje de las varices ha llegado de la mano de la radiología intervencionista, una especialidad médica que permite tratar las venas enfermas desde su interior con técnicas mínimamente invasivas. En centros especializados como Varitek , el tratamiento comienza con un estudio exhaustivo mediante Ecografía Doppler, una prueba clave para identificar el origen real del problema venoso. Este análisis también permite detectar qué venas han dejado de funcionar correctamente y planificar un tratamiento personalizado por fases, ajustado a cada paciente.

Radiología Intervencionista

A diferencia de la cirugía convencional, el procedimiento se realiza mediante pequeñas punciones guiadas por imagen, sin incisiones ni suturas, actuando directamente sobre la vena afectada. De este modo, se sella dicha vena enferma de forma controlada y milimétrica, centímetro a centímetro, para que la sangre se redirija por la infinidad de venas sanas del sistema venoso. Este enfoque permite tratar la fuga principal con precisión y anular las venas dañadas, lo que contribuye a reducir el riesgo de reaparición a largo plazo, según la experiencia clínica acumulada por el equipo.

Recientemente, la Dra. Edurne Pardo, una de las fundadoras de Varitek, fue invitada a impartir una charla a radiólogos intervencionistas de Madrid sobre la técnica VenaSeal, un procedimiento ecoguiado que aplican desde hace una década para sellar venas safenas sin necesidad de cirugía tradicional. Gracias a esta técnica avanzada, el equipo médico, formado por radiólogos intervencionistas con más de 15 años de experiencia, ha tratado ya más de 3.500 venas safenas con éxito, una cifra que avala la eficacia del procedimiento incluso en casos complejos como varices reaparecidas tras una o varias cirugías previas.

Sin ingreso, sin baja laboral y con incorporación inmediata

En cuanto a los beneficios de este tipo de técnicas sin cirugía, uno de los aspectos más valorados por los pacientes es que se trata de un procedimiento ambulatorio. Tras cada sesión, el paciente sale caminando de la clínica y puede retomar su rutina habitual el mismo día, sin necesidad de reposo ni baja laboral. Además, en muchos casos es posible tratar ambas piernas en una sola sesión, lo que acorta tiempos y facilita el seguimiento.

Resultados antes y después del tratamiento

Este enfoque es especialmente adecuado para personas con rutinas muy exigentes o que no pueden interrumpir su actividad diaria durante largos periodos de tiempo. Además, puede aplicarse con seguridad en pacientes de edad avanzada, en personas que siguen tratamientos farmacológicos o que presentan enfermedades crónicas, lo que permite que un perfil muy amplio de pacientes pueda acceder a este tipo de soluciones.

El tratamiento se diseña de forma individualizada para cada caso e integra todas las fases necesarias: evaluación inicial, actuación terapéutica y control posterior. La mejoría se produce de manera gradual y los resultados se afianzan sesión tras sesión.

Desde arañas vasculares hasta úlceras venosas

Otro aspecto clave es que las técnicas ecoguiadas permiten tratar todos los grados de la enfermedad venosa. Desde varices tronculares, como las safenas insuficientes, hasta varices que reaparecen tras cirugías previas o úlceras venosas, el estadio más avanzado y limitante de la insuficiencia venosa crónica.

Asimismo, Varitek ofrece soluciones específicas para las arañas vasculares, un problema principalmente estético que, aunque normalmente no implica riesgo médico, sí afecta al bienestar y la confianza de quienes lo padecen.

El impacto funcional del tratamiento de las varices

Eliminar las varices no solo tiene un impacto visual. La mejora en la circulación se traduce en una disminución del dolor, la pesadez y el cansancio, permitiendo a muchos pacientes recuperar actividades cotidianas que habían dejado de realizar. Así lo relata Francisco Martin, paciente de Varitek:“He ganado calidad de vida al realizar actividades con la seguridad que quizás me faltaba. Por ejemplo, hago deporte y estoy tranquilo. El miedo a sufrir cualquier golpe o complicación ha desaparecido”.

El antes y el después del tratamiento

En los casos más graves, como las úlceras crónicas, el tratamiento puede suponer un antes y un después en la calidad de vida. Por ello, cada vez más pacientes optan por informarse sobre alternativas a la cirugía tradicional.

Sevilla, entre las ciudades con acceso a tratamientos de varices avanzados

Con centros en Sevilla, San Sebastián, Vitoria y Bilbao, Varitek lleva una década acercando la radiología intervencionista aplicada a las varices a pacientes de diferentes puntos de España, consolidándose como un referente en el tratamiento ecoguiado sin cirugía.

El equipo médico de Varitek Sevilla está encabezado por la Dra. Verónica Nacarino, junto con la Dra. Edurne Pardo y los doctores Iñaki Prieto y Fran Loyola.