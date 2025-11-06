Sevilla impulsa la excelencia y el compromiso en igualdad con la entrega de los Premios al Liderazgo Femenino

La capital hispalense ha celebrado la I Edición de los Premios de Liderazgo Femenino, un evento que ha reconocido la trayectoria y el talento de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales.

La iniciativa, organizada por Combo Comunicación en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Área de Igualdad, convierte a Sevilla en la nueva sede de unos galardones con amplia trayectoria en Andalucía, presentes en ciudades como Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva, Granada y la Costa Tropical. Junto al Ayuntamiento, colaboran la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, el Instituto Andaluz de la Mujer, Andalucía Emprende, San Pablo Motor Sevilla-Aljarafe, AVVAPRO, Apolo Homes y Cervezas Victoria.

Durante la inauguración, José Luis García Martín, concejal de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, subrayó que: “El liderazgo femenino no solo abre caminos, sino que transforma la manera en la que entendemos nuestra sociedad y nuestras ciudades. Con esta primera edición de los premios en Sevilla queremos reconocer a mujeres que, desde su talento, esfuerzo y compromiso, son referentes reales para las nuevas generaciones. Nuestro deber como administración es apoyar, visibilizar y multiplicar estos referentes, haciendo de Sevilla una ciudad más justa e igualitaria”.

María José Segura, presidenta del Foro Mujeres Líderes de Andalucía y CEO de Combo Comunicación, agradeció el apoyo a los galardones y resaltó la importancia de visibilizar y celebrar el liderazgo femenino como motor de cambio social y profesional. Felicitó a las candidatas y premiadas por su ejemplo, que inspira a generaciones presentes y futuras a avanzar con valentía y determinación. Además, subrayó “la importancia de crear referentes femeninos visibles para niñas y niños, ya que esto les permite imaginar un futuro sin limitaciones de género y fomenta la igualdad y la diversidad en la sociedad”.

También intervinieron Rosa Casado Mejía, directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla; Francisco Javier González Navarro, director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y Olga Carrión Mancebo, directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Olga Carrión Mancebo, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, durante su intervención. / Grupo Joly

Durante la gala se entregaron los I Premios al Liderazgo Femenino de Sevilla en las categorías de Trayectoria Profesional Femenina, Proyecto Innovador Femenino, Ciencia y Tecnología en Femenino y Deporte y Cultura en Femenino.

El Premio a la Trayectoria Profesional Femenina fue para la Teniente Coronel de la Guardia Civil Susana Espinosa Perea, primera mujer piloto de helicópteros en la Guardia Civil de España y actual jefa de la unidad aérea en Sevilla. Su carrera militar destaca por su compromiso con la igualdad y los derechos humanos. Rosalía de los Ángeles Espinosa le hizo entrega de este galardón.

Patricia Sánchez recibió el Premio al Proyecto Innovador Femenino. / Grupo Joly

Patricia Sánchez recibió el Premio al Proyecto Innovador Femenino, de manos del concejal José Luis García, por su labor pionera en la integración de moda, derecho y digitalización, fundando proyectos como Fashion & Digital Law y programas que fomentan el talento femenino en los negocios creativos.

El Premio al Proyecto de Ciencia y Tecnología fue otorgado a Ángela Barrios Padura, Catedrática en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, destacada por su investigación en sostenibilidad y construcción sostenible, y entregado por Francisco Javier González Navarro, director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

La teniente Coronel de la Guardia Civil Susana Espinosa Perea recibe su reconocimiento. / Grupo Joly

Raquel Barrionuevo Pérez fue galardonada con el Premio del Deporte y la Cultura en Femenino por su compromiso con la defensa de la mujer en la escultura y su labor innovadora en la visibilización de las escultoras, entregado por Rosa Casado Mejía, Directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla.

La jornada incluyó una mesa redonda de experiencias, moderada por la empresaria Paloma Amat, directora de Apolo Homes y Alhambra Suites, con la participación de mujeres referentes en distintos sectores: Mª Teresa Padilla Carmona, responsable de la Promoción de la Perspectiva de Género en la Universidad de Sevilla y Catedrática de Universidad, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación; Luna Moreno Díaz, directora Renovables Ingelectus; Miriam Aranda Peña, responsable de Eventos y Patrocinios de BMW, Mini y BMW Motorrad de Grupo Syrsa y Carmen Carmona González, presidenta Fundación Fernando Baños.

Fotografía de la mesa redonda que se realizó en los I Premios del Emprendimiento y Liderazgo Femenino en Sevilla. / Grupo Joly

La clausura del evento fue a cargo de Rosalía de los Ángeles Espinosa López, Secretaria General de Servicios Judiciales de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, quien felicitó el compromiso de estos premios con la igualdad y el desarrollo social.

Los Premios de Liderazgo Femenino son ya una referencia consolidada en Andalucía, con más de 500 candidaturas recibidas en cinco años y la participación de más de 2.000 asistentes, consolidándose como una cita inspiradora para visibilizar el talento y el compromiso de las mujeres andaluzas, contribuyendo a la creación de referentes femeninos para niñas y niños. Esta iniciativa se presenta como una plataforma para conectar, generar redes y abrir oportunidades, impulsando referentes que promueven la igualdad en lo profesional y social.