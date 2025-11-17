Sobremesas a ritmo de riki-riki con Licores del Mono

La emblemática marca española con más de un siglo de historia, sigue celebrando la verdadera Navidad dándole vidilla a las sobremesas con su nueva colección de licores. La propuesta perfecta para convertir las próximas reuniones navideñas en un auténtico festín lleno de sabor, color y momentos inolvidables junto a familia y amigos.

Fiel a su lema "Dale Vidilla", Licores del Mono llena la época más mágica del año de alegría con sus tres originales licores: Verbena de limón, Antojo de galleta y Sarao de hierbas. Cada uno de ellos posee una personalidad única y está pensado para alegrar las sobremesas con sus divertidos colores, su icónica botella que invita a entonar villancicos al ritmo del riki-riki y sorprender a los paladares más festivos.

Verbena de limón, Antojo de galleta y Sarao de hierbas.

Verbena de limón: la fiesta empieza en cada sorbo

Verbena de limón es el espíritu más desenfadado de la nueva colección, perfecto para los más frescos y espontáneos. Su refrescante sabor a limón ácido, con un toque mentolado, convierte cada sorbo en un auténtico viaje para los sentidos. Pensado para quienes disfrutan reinventando lo clásico, se puede disfrutar solo, con hielo o como base para un granizado o incluso un mojito con un giro diferente. Una propuesta que lleva la alegría de las verbenas directamente a las sobremesas navideñas. Disponible por 11,90€.

Antojo de galleta: dulzura líquida para rendirse al placer

Para los más golosos llega Antojo de galleta, un licor suave, envolvente y absolutamente irresistible, el guilty pleasure de quienes disfrutan del dulce sin remordimientos. Su aroma a galletas tostadas con un toque caramelizado transporta a la dulzura característica de la repostería navideña. Pensado para los que hacen del postre un ritual, se puede disfrutar solo, con hielo o como toque especial en un carajillo de café, transformando cualquier sobremesa en un momento de puro capricho. Se puede adquirir por 13,90€.

Sarao de hierbas: porque cualquier momento merece un brindis

Sarao de hierbas está hecho para los que saben que cualquier excusa es buena para montar un sarao, los que disfrutan de la sobremesa que se alarga y de las conversaciones que se aderezan con risas y brindis improvisados. Intenso, herbal y con un punto bitter que deja huella, este licor combina hierbas silvestres y notas cítricas en una receta inspirada en la tradición mediterránea. Versátil y con mucho carácter, puede disfrutarse solo o como en un chupito bien frío. Más que un licor, una invitación a celebrar lo cotidiano con un punto canalla y mucho sabor. Disponible por 9,90€.

Los nuevos Licores del Mono están disponibles para su compra en la web oficial www.osborne.es, así como en los principales hipermercados, supermercados y establecimientos del canal de hostelería en toda España. Para más información sobre estos productos, los consumidores pueden visitar la web www.licoresdelmono.es y seguir las redes sociales de la marca.

Propósito: llenar de vidilla, alegría y sabor las celebraciones.

Una botella que es un instrumento musical

Sun duda, la botella del Mono es la más sonada de la historia, ¡literalmente!. Su particular cristal adiamantado produce un ruido tan curioso al rascarlo que dio origen a una de las tradiciones navideñas más conocidas en España: rascar la botella del Mono como si de un instrumento musical se tratase. Durante más de un siglo, abuelos, padres, madres, hijos y nietos la han utilizado para amenizar villancicos y celebraciones.

Con esta nueva colección de Licores del Mono, la marca da un paso más en su propósito de llenar de vidilla, alegría y sabor las celebraciones. Una apuesta segura para triunfar en las sobremesas navideñas de este 2025 y crear momentos inolvidables junto a los seres queridos. Porque si de algo sabe la marca del Mono, con más de un siglo de historia a sus espaldas, es de dar vidilla a la vida. ¡Felices fiestas!