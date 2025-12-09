St. Mary’s School Sevilla, único colegio español en el Change the World MUN Emirates 2025

El colegio privado multilingüe St. Mary’s School alcanzó un nuevo hito en su trayectoria educativa al convertirse en el único colegio de España que participó en el prestigioso foro internacional de debate Change the World MUN Emirates 2025, que se llevó a cabo en Dubai / Abu Dhabi, siendo esta la segunda edición a la que es selccionado, siendo la primera MUN de New york en Marzo 2025.

Este logro no solo sigue destacando el nivel académico del centro, sino también su modelo educativo centrado en la formación de ciudadanos globales junto con innovación pedagógica, capaces de intervenir y proponer ante los retos del siglo XXI. Reforzando así su apuesta por una enseñanza integral: Con una educación de calidad e innovación para formar hombres y mujeres que desarrollen su autoliderazgo. Ciudadanos cosmopolitas de voluntad enérgica dispuestos a situar el interés colectivo por encima del propio.

St. Mary’s School destaca internacionalmente por su modelo educativo innovador y global.

Durante el evento, los estudiantes de St. Mary’s School tuvieron la oportunidad de debatir, colaborar y representar posiciones ante la comunidad internacional, en un entorno que refuerza competencias como la oratoria, la negociación, el análisis crítico y el trabajo en equipo. Esta participación se suma a otras experiencias internacionales del centro, que han incluido foros de debate de alto nivel, siendo ya por 5 años consecutivos los mejores oradores a nivel Nacional, con premios que lo acreditan.

El colegio subraya que este tipo de iniciativas refuerzan su apuesta por el multilingüismo (inglés-español-alemán-portugués-francés), la conciencia intercultural y la preparación para un mundo en constante cambio.

“Me llena de orgullo haber acompañado a nuestros estudiantes en el Model United Nations (MUN) de Dubai / Abu Dhabi. Su participación destacó por la pasión, dedicación y profesionalismo, así como por su excelente dominio del inglés y sus habilidades de liderazgo, negociación y trabajo en equipo. Fue especialmente gratificante ver cómo se integraron en un entorno culturalmente diverso, compartiendo experiencias con jóvenes de todos los rincones del mundo y adaptándose con madurez y entusiasmo.

Esta experiencia refleja el esfuerzo constante y la perseverancia que desarrollan día a día en nuestro colegio, así como su capacidad para enfrentarse a nuevos desafíos con confianza y compromiso. Su desempeño es, sin duda, un ejemplo del gran potencial de nuestra comunidad y nos inspira a seguir fomentando iniciativas que impulsen su crecimiento académico, personal y lingüístico”, señala nuestra jefe del departamento de idiomas Giulia Anniballi.

La participación en eventos como el Change the World MUN refuerza también la estrategia de internacionalización del centro educativo, y posiciona a St. Mary’s School como un referente en Andalucía y en España, en proyectos ambiciosos de debate y formación internacional.