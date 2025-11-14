Vimar 2025 acumula una audiencia de casi 60 millones de personas, con 2,5 millones de usuarios alcanzados en redes sociales

La cuarta Feria del Vino y el Mar (Vimar), celebrada en octubre en el Espacio Multifuncional Santa Fe de Huelva capital, y con unas Jornadas Técnicas posteriores en Ayamonte, se saldó con un notable crecimiento cuantitativo y cualitativo respecto a ediciones anteriores. Esto se tradujo en un impacto de récord en los medios de comunicación, con más de 536 noticias publicadas, lo que representa una audiencia estimada de casi 60 millones de visualizaciones en prensa escrita, digital, radio y televisión.

Como ha destacado la directora de Vimar, Ana Martínez, la IV Feria del Vino y el Mar, organizada por el Grupo Azahara, ha dado “un importante paso adelante, consolidándose como un evento pionero en España y referente en la promoción y divulgación de la riqueza enogastronómica ligada al mar y al vino, aprovechando las sinergias entre ambos sectores”. En esta edición, además, “se ha reforzado la dimensión internacional de VIMAR gracias a la colaboración transfronteriza con el Algarve, ampliando su repercusión mediática más allá de nuestras fronteras”, subrayó Martínez.

La feria ha contado además con la colaboración de Andalucía Trade, que ha contribuido a reforzar la dimensión internacional del evento a través de la participación de importadores europeos y norteamericanos del sector agroalimentario. Su presencia ha facilitado encuentros de negocio con productores locales y ha abierto nuevas oportunidades para la promoción exterior de los vinos, conservas y productos del mar del territorio andaluz.

Según los datos del informe auditado por la agencia Pandora-Hallon, los casi 60 millones de impactos mediáticos equivalen a un valor estimado de más de 5 millones de euros en comunicación, y a más de 1 millón de euros en valor publicitario. Estas cifras confirman la madurez y proyección alcanzadas por Vimar en su cuarta edición, superando ampliamente los registros de años anteriores en términos de difusión y retorno mediático.

La participación en Vimar 2025 corrobora también el alcance creciente de la feria, que ha contado con más de 2.000 asistentes. A lo largo de sus dos jornadas en Huelva, participaron 800 profesionales, junto a 440 estudiantes de escuelas de hostelería interesados en conectar con el sector agroalimentario. Además, 420 personas acudieron a las catas y showcookings, y la zona expositiva contó con 108 empresas e instituciones participantes como expositores, la mayor muestra comercial en la historia del evento. La oferta formativa incluyó cursos especializados con 60 inscritos, a lo que se sumó la asistencia de 28 profesionales a las Jornadas Técnicas y la cobertura informativa de 20 periodistas acreditados. Un equipo humano de 55 personas hizo posible la organización y el buen funcionamiento de esta edición.

Gracias a la amplia presencia de expositores y al interés generado, VIMAR 2025 alcanzó una proyección sin precedentes, reflejada no solo en los medios tradicionales sino también en el entorno digital. En las redes sociales, la feria batió sus propios registros: los perfiles de VIMAR en Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn lograron casi 2,5 millones de impresiones, lo que supera ampliamente las cifras de la pasada edición. Esta creciente comunidad online alrededor de VIMAR ha reforzado la visibilidad de los contenidos y expandido el impacto del evento y los productos de Huelva entre profesionales y público general más allá de los días de celebración.

En resumen, el balance de impacto mediático de Vimar 2025 refleja la extraordinaria proyección alcanzada por el evento, con 1.435 informaciones generadas en distintos soportes y un alcance total estimado de casi 60 millones de personas. Las redes sociales concentraron el 63 % de las menciones (899 publicaciones), seguidas por la prensa digital (25 %) y la televisión (9 %). El valor publicitario equivalente superó el millón de euros (1.069.802 €), mientras que el valor de comunicación ascendió a 5.080.990 €, con especial protagonismo de la radio (51 %) y los medios digitales (34 %). En términos de audiencia, la prensa digital lideró con 49,9 millones de impactos (86 %), consolidando a VIMAR 2025 como una de las citas más mediáticas y transversales del calendario gastronómico andaluz.

Jornadas Técnicas y Economía Azul

Tras la feria principal en Huelva, Vimar tuvo un cierre formativo y científico en Ayamonte con la celebración de unas Jornadas Técnicas de carácter transfronterizo. En este encuentro, expertos, representantes institucionales y agentes del sector analizaron los retos de los mercados vitivinícola y marino, la innovación en pesca y acuicultura, la economía circular y la valorización sostenible de los productos onubenses como vía de crecimiento. La jornada puso de relieve la importancia de consolidar la economía azul como estrategia de futuro compartida entre Huelva y el Algarve, en equilibrio con la sostenibilidad medioambiental y la formación de nuevos perfiles profesionales.

Por su parte, Ana Martínez, directora de Vimar y del Grupo Azahara, ha añadido en el balance de esta edición que la edición 2025 “ha sido muy intensa, marcada por la implicación y la calidad de los contenidos. VIMAR ya no es solo una feria, sino una plataforma profesional con vocación internacional. Este resultado, fruto de un esfuerzo colectivo, refuerza el papel de Vimar en la proyección de la economía andaluza y el talento agroalimentario onubense”.

Con una participación récord, un impacto mediático sin precedentes y una creciente proyección internacional, VIMAR 2025 se despide consolidándose como un evento integral que trasciende el formato de feria para convertirse en un espacio de conocimiento, diálogo y oportunidad.

La organización ya trabaja en la quinta edición, que reforzará los contenidos profesionales, ampliará los espacios expositivos y profundizará en la cooperación Andalucía–Algarve, con la sostenibilidad, la economía azul y la promoción del territorio como ejes principales.

La IV Edición de la Feria del Vino y el Mar está patrocinada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por Turismo Andaluz. Cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027, ha contado con el respaldo de la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, el Puerto de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur, la Unión de Autónomos de Andalucía y la DOP Condado de Huelva, entre otras entidades colaboradoras.