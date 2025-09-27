WAY Dos Hermanas avanza por 2025 al máximo de ocupación

WAY Dos Hermanas, el espacio comercial y de ocio de Kronos Real Estate Group, gestionado y comercializado por Savills, encara la recta final de 2025 consolidado como uno de los destinos preferidos para el ocio, las compras y la gastronomía en la provincia de Sevilla. Con casi 4.000 m² de ocupación comercial añadida en los últimos meses, el centro continúa atrayendo a marcas de referencia y ampliando una oferta que no deja de crecer.

Sólo cuatro años después de su inauguración, WAY Dos Hermanas ha logrado posicionarse como un centro en plena expansión, con un mix comercial sólido que cubre todos los sectores: moda, bricolaje, restauración, entretenimiento, hogar, tecnología, deporte, servicios para el vehículo y cuidado de mascotas. Su fórmula, basada en la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del cliente, sigue cosechando resultados excepcionales.

Como parte de la experiencia del cliente en WAY, se celebran de forma continuada actividades y promociones comerciales que permiten disfrutar en familia de momentos divertidos.

Nuevas incorporaciones y aperturas destacadas

Durante 2024 y 2025, el centro ha dado la bienvenida a marcas consolidadas en el mercado que refuerzan el atractivo comercial y de ocio de WAY y diversifican su oferta en distintos sectores:

Canitas, clínica veterinaria especializada en el cuidado de las mascotas. Xti, reconocida marca de calzado y complementos. The Magic Store Disney, que ofrece una experiencia mágica para toda la familia. Bolas Park, nuevo espacio de juegos y diversión infantil. Juguetilandia, con propuestas ideales para los más pequeños. Mya Sushi, con lo mejor de la cocina asiática. La Calle Burger, propuesta gourmet para los amantes de las hamburguesas. Electrocash, especializada en electrónica y electrodomésticos. Galerías Madrid, expertos en telas y moda flamenca, inaugurada en julio. Santagloria Coffee & Bakery, abierta en agosto, con panes artesanos, bollería recién horneada, bocadillos gourmet, tartas, cafés especiales y opciones saludables.

Además, se ha ampliado la sala de ventas del operador Shopping, reforzando el posicionamiento del centro como referente en moda accesible y de calidad.

Way Dos Hermanas

Crecimiento imparable y modelo de éxito

WAY Dos Hermanas se encuentra prácticamente al máximo de ocupación, reflejo del alto nivel de interés que genera entre operadores nacionales e internacionales y de la confianza en el modelo WAY.

Con una superficie de más de 49.000 m² de SBA, WAY Dos Hermanas cuenta con marcas líderes como Leroy Merlin, Lefties, Kiabi, Mango, Tiendanimal, Cineapolis, Decathlon, Sprinter, Joma, KFC o Ginos, entre muchas otras. Su diseño moderno y su apuesta por la integración urbana lo han convertido en un espacio de referencia tanto para la comunidad local como para visitantes de toda la provincia.

Con la vista puesta en el segundo semestre de 2025, el espacio comercial encara el futuro con nuevas incorporaciones y proyectos que seguirán reforzando su papel como punto neurálgico del retail y el ocio en Sevilla.

Sobre WAY Dos Hermanas

WAY Dos Hermanas, propiedad de Kronos Real Estate Group, ofrece una propuesta única en el sector retail que combina innovación, sostenibilidad y un mix comercial y de servicios diseñado para todos los públicos. Inaugurado en 2020, el centro destaca por su enfoque experiencial, su concepto abierto y accesible, y su compromiso con el entorno urbano y social.

