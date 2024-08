La Bienal recupera el pellizco de las sevillanas

“Pa pegar pellizcos”, así responde la cantaora María de la Colina (La Puebla del Río, 1956) a la pregunta que formula el título del espectáculo que el próximo 22 de septiembre ocupará el Patio de la Montería del Real Alcázar, Pa qué me llamas; una invitación a que las sevillanas expresen su potencial flamenco y reivindiquen su lugar en el acervo jondo en concierto en el que se unirá a otros “indiscutibles” del género, los sanluqueños Salmarina, así como la dupla formada por los onubenses Juan Rafael y José Luis Pérez-Vera -padre e hijo- y la pujante figura de Beatriz Romero (Palos de la Frontera, 1996).

La cita se ha hecho esperar. Han pasado cuarenta años desde que la Bienal diera cabida a las sevillanas en su programación con un recital del legendario Francisco Palacios El Pali. Así lo denunciaba María de la Colina en una letra: “Qué puedo hacer pá que me quieras / sigo rompiendo fronteras / pero en casa ya lo saben / la Bienal no me camela”. Parece que al fin ya no es así: “Y me emocionó mucho cuando me llamaron, fue un chute de alegría, por mí y por todos los compañeros que llevamos todos estos años trabajando”, confiesa al otro lado del teléfono.

Luis Ybarra, director de la Bienal, matiza esta ausencia: “Las sevillanas nunca se han ido de la Bienal, los artistas que han actuado en las sucesivas ediciones las han interpretado siempre, de hecho, la sintonía de la pasada edición fue una sevillana de Rafael Riqueni, Aires de Sevilla”. No obstante, la gestación de esta “noche única” junto a Enrique Casellas responde a un espíritu inclusivo y dinamizador: “Este es un festival que mira a otras músicas, desde el rock, la música clásica e incluso el rap… era raro que no mirase también hacia las sevillanas. Sinceramente, espero que sea quien sea el director, siempre haya sevillanas en la Bienal”.

Un detalle del cartel de 'Pa qué me llamas'.

En el fondo de la cuestión late una pregunta que la flamencología no acaba de resolver y sigue dividiendo a los aficionados jondos: ¿es la sevillana un palo flamenco? “Muchos maestros del cante la han interpretado y grabado” explica Ybarra; “desde Escacena, Niña de los Peines, pasando por Toronjo, por supuesto Camarón, por no hablar de lo que hizo Chiquetete”. En ese sentido, reivindica la riqueza del género, en el que sin embargo hace una distinción: “existe la sevillana folclórica que todos conocemos para bailar en Feria, la rociera, la romántica, la bíblica, la corralera…y la flamenca”. María de la Colina se identifica con esta última categoría. La clave es la interpretación: “A lo mejor no es un palo, pero sí una rama que viene del mismo tronco. Yo a la sevillana flamenca le echo más casta”, aclara. Por otro lado está la intención con la que se compone: “las tonalidades y las letras tienen que ser flamencas, como mi tema La deshonra”.

Esa es precisamente la cualidad que Ybarra destaca de compositores como José Miguel Évora e Isidro Muñoz, que evidenciaron las posibilidades expresivas de la sevillana escribiendo temas para Salmarina. El dúo sanluqueño atesora en su repertorio éxitos como Ay, paloma, La primera vez o Dame la mano -que interpretara Camarón-, que en opinión de Ybarra ejemplifican eso que reconocemos como “sevillana flamenca”. Que ellos estén en la Bienal era especialmente importante: “Lo que hacen ellos es muy flamenco, son sevillanas pero está aflamencado, y en ese sentido se distancian de otras corrientes personales como la que representaba Pareja Obregón”.

Beatriz Romero, otra de las invitadas a esta fiesta.

En esa línea el director incluye una apuesta personal, la actuación de Juan Rafael Pérez-Vera, quien no es profesional: “Él es veterinario, pero es muy conocido en el círculo de las sevillanas. Su presencia responde a la intención de que en los espectáculos corales se incluyan artistas genuinos junto a grandes figuras y jóvenes valores”. Para aportar nuevo talento estará también su hijo, José Luis Pérez-Vera, quien forma parte del elenco del Ballet Flamenco de Andalucía y ha girado en la compañía de Eva la Yerbabuena.

Otro nombre joven que proviene del flamenco es el de Beatriz Romero. La cantaora onubense define las sevillanas como su escuela musical: “A mí sevillana me suena a familia. El fandango y la sevillana son mi entrada al flamenco, porque empecé cantando eso de niña, son mi aprendizaje”. Aunque ya tuvo una fugaz aparición en la Bienal, la de Palos siente que esta ocasión es especial: “Cantar esa noche con Salmarina y María, que son iconos y referentes para mí, es increíble. Ellos no lo saben, pero llevo toda mi vida cantando sus sevillanas con mi familia en el Rocío”. Aunque es buena conocedora de todo el repertorio, se siente favorecida por el reparto de los temas que Enrique Casellas ha ideado para este espectáculo, “porque son preciosas y además no son el estilo que suelo cantar, normalmente me inclino más por las lentas, así que me sacan de mi zona de confort y eso me alegra”. Por su parte, María de la Colina garantiza que cantará sus temas más conocidos “porque me los pide la gente”, así que se podrán escuchar Voy a olvidarme de ti y Déjame vivir.

Ybarra detalla que el recital incluirá un cuerpo de baile al que se sumará la colaboración estelar del bailarín Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España. No conforme con ello, el director del ciclo añade más artillería pesada. Dos voces del cante jondo se unirán a los protagonistas de esa noche en el Alcázar: los cantaores Arcángel y Pedro el Granaíno. Y como guinda, la aparición del guitarrista sevillano Manolo Franco, que interpretará en toque solista uno de los temas que componen su nuevo álbum, El color de mi sonido, que estrena precisamente en la Bienal. Con estos mimbres Ybarra pretende zanjar la polémica sobre si las sevillanas merecen estar en la Bienal: “Creo que después de ver todo esto no va a caber más la duda”.