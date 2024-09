La ficha *** 'Estudio sobre los cantes de Lebrija'. José Valencia. Cante: José Valencia, Anabel Valencia. Guitarra: Juan Requena, Pedro María Peña. Palmas: Manuel Valencia, Juan Diego Valencia, Tarote, Alonso Carrasco. Idea original: José Valencia. Lugar: Auditorio Cartuja (Pabellón de Canadá). Fecha: Jueves, 26 de septiembre. Aforo: Lleno.

Parece más el título de una tesis doctoral que el de un espectáculo. José Valencia da cuenta de “algunos” de los diferentes estilos que en Lebrija han encontrado una singular manera de expresión. Muy personales en las soleares y bulerías. En las formas de Joaniquí y El Chozas. Sin olvidarnos de las galeras que, más que un cante, es una bellísima canción compuesta por Juan Peña, El Lebrijano, en los años 70, con la colaboración de Félix Grande. También el Romance de las caracolas de otro Peña, en este caso Pedro, hermano de Juan. Y es que la familia de los Peña ha sido, y es, una de las más influyentes del cante de Lebrija. No es casualidad que Pedro María Peña, hijo de Pedro y sobrino de Juan, acompañe esta noche a Valencia en el escenario del Auditorio de Cartuja. Al final del espectáculo José Valencia invitó a subir al escenario a Manuel de Paula. Él, junto al gran Curro Malena, fueron también protagonistas, junto a los anteriormente nombrados, de esa edad de oro del flamenco de Lebrija de finales del siglo XIX. Valencia representa la continuidad de esa tradición cantaora. No fue unos estudios de posgrado sino un espectáculo dionisíaco, con ese chorro de voz absoluto, ese fraseo prodigioso, que son marca de la casa. Ese sentido del ritmo. Tanto de José Valencia como de su prima Anabel Valencia. Fue un recital muy parecido a otros del cantaor, con un repertorio que conoce al dedillo y con el que se identifica plenamente. El discurso es categórico. Hay una identificación total entre el medio de expresión y el mensaje. No hay sugerencias, aproximaciones, insinuaciones. Todo es directo, absoluto, todo es Lebrija. Terminó su actuación cantando por bulerías de pie, pero siempre con una manera personal de entender lo jondo desde la mencionada tradición.