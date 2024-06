Tres generaciones de la guitarra flamenca se dan cita esta Bienal en el Espacio Turina

Una serie de nueve conciertos de guitarra ocupará tres fines de semana consecutivos en el Espacio Turina dentro de la Bienal de Flamenco. Será entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre y siempre a las 19:00 horas para evitar contra programaciones.

El ciclo, gestado en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, incluye cuatro estrenos absolutos. Tres de ellos corresponden a la presentación de nuevos trabajos discográficos; los del maestro Manolo Franco, titulado El color de mi sonido; así como el del guitarrista onubense Juan Carlos Romero, que interpretará El que va conmigo y yo, un ejercicio de honestidad musical "en el que esta vez no me he guardado nada, pues hay otras músicas que también son yo"; y finalmente el del joven David de Arahal, que defenderá Callejón del arte, su segundo álbum de estudio. A ellos se sumará el estreno de Albéniz flamenco, la propuesta de Miguel Ángel Cortés y José María Gallardo.

Al encuentro con medios de comunicación celebrado en la mañana del jueves han asistido la mayoría de artistas anunciados en esta sala de la calle Laraña, en una nutrida representación de la guitarra flamenca de concierto actual, que sin embargo no incluye un solo nombre femenino.

Durante el acto, el director de la Bienal, Luis Ybarra, acompañado del director de programas del ICAS, Fernando Mañes, y el director técnico de la Diputación de Sevilla, Pedro Chicharro; ha definido el espíritu de esta programación como la oportunidad de disfrutar la guitarra flamenca en todo su potencial, revestida del acompañamiento de otros instrumentos, ya que "no tenía sentido repetir el formato de guitarra desnuda que se ofreció en la edición anterior, aunque funcionó bien".

Así, guitarristas de diferentes estéticas ofrecerán una diversidad de propuestas que van desde el clasicismo de Rafael Rodríguez, Paco Jarana y el cante de Segundo Falcón en Entre dos guitarras; al espíritu vanguardista y fusionador del Encuentro entre Rycardo Moreno y Niño Josele, quienes, además de tocar temas propios, homenajearán a los desaparecidos Paco de Lucía -del que se cumplen diez años de su fallecimiento- y Niño Miguel, interpretando algunas de sus composiciones.

El jerezano Manuel Valencia llega con su último trabajo, Las tres orillas, un disco basado en las tres facetas de su toque, "la de acompañamiento al baile, al cante y como solista"; con el que obtuvo el premio a la mejor composición musical en el pasado Festival de Jerez. Por su parte, Pedro Sierra, uno de los referentes del concierto flamenco, se subirá a las tablas del Turina sin otro acompañamiento que su sonanta, en un recital titulado Llanto flamenco de la guitarra, "un recorrido por diez palos diferentes, sin otra pretensión que divertir y entretener al público". La versión más enérgica del flamenco podrá escucharse en Algoritmo, el trío de jóvenes figuras formado por las guitarras de José del Tomate y Johny Jiménez con el cante de Ismael "El Bola".

Las entradas pueden adquirirse en la web de la Bienal y en las taquillas del Lope de Vega, así como desde una hora antes de cada concierto en la propia sala Joaquín Turina.