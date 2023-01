Los Globos de Oro regresan con el desafío de recuperar su prestigio

Los Globos de Oro regresan este martes en su 80 edición con una gala presencial televisada, varias estrellas de Hollywood confirmadas y el reto de volver a recuperar el prestigio, tras años de polémicas en los que han estado al borde de su desaparición.

El glamour de las alfombras rojas, los aplausos y el ambiente de celebración al cine se apagaron por completo en 2022, cuando la cadena NBC decidió no televisar la gala ante el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organizadora de los galardones.

Todo ello después de años de denuncias sobre sus malas prácticas y de que saliera a la luz una investigación del diario Los Angeles Times que desprestigiaba al grupo encargado de votar los premios desde 1943, cuya estructura y funcionamiento fue degradándose hasta convertirse en una de las instituciones más criticadas de la industria audiovisual.

Numerosos actores rechazaron públicamente los premios, entre ellos Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Tom Cruise, quien incluso devolvió los tres galardones que había ganado a manera de protesta.

La última edición de los Globos, considerados la antesala de los premios Oscar, se celebró así a puerta cerrada, sin los artistas que año tras año engalanaban el evento, ni periodistas acreditados que pudieran informar de los ganadores, que se anunciaron en redes sociales: El poder del perro de Jane Campion y la versión de Steven Spielberg de West Side Story, estuvieron entre las más premiadas.

Tras la polémica, la HFPA ha llevado a cabo una campaña de lavado de imagen y de cambios internos, entre ellos el cambio de sus bases o la decisión de añadir a su junta 21 miembros nuevos (negros, asiáticos, mujeres y latinos) para garantizar la diversidad y equidad de su jurado.

La incertidumbre sobre si estos cambios serían suficiente para convencer se mantuvo incluso en el anuncio de nominaciones hecho hace unas semanas, pero la noticia de que directores y artistas formarían parte de la ceremonia que se llevará a cabo este martes en el Beverly Hilton de Los Ángeles ha apaciguado las aguas y ha dejado entrever un año menos oscuro para la asociación.

Actrices como Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Jenna Ortega, directores como Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Guillermo del Toro y actores como Austin Butler y Kevin Costner confirmaron su asistencia a la gala, por lo que se vislumbra cierta aceptación de parte de la industria.

Sin embargo, Cruise, quien ha recibido buenas críticas por su participación en uno de los filmes más taquilleros del 2022, Top Gun: Maverick, no obtuvo ninguna nominación dejando la duda sobre una posible venganza de parte la HFPA hacia el actor.

Este año el evento que reconocerá a lo mejor del cine y la televisión tiene entre sus favoritos el trabajo de Martin McDonagh Almas en pena de Inisherin, con ocho nominaciones, entre las que destaca la de mejor actor para Colin Farrell.

Otros títulos con grandes oportunidades de coronarse durante la gala son Todo a la vez en todas partes, con seis nominaciones, y Babylon, de Damien Chazelle, con cinco nominaciones.

Tár, protagonizada por Cate Blanchett, podría ser una de las sorpresas de la noche después del exitoso trayecto que ha tenido desde su estreno en Venecia. Más probable sería el triunfo de Los Fabelman, la película autobiográfica de Steven Spielberg, galardonada con el Premio del Público en Toronto y una de las favoritas para la victoria.

En el ámbito televisivo, la producción más nominada es Abbott Elementary, con cinco, seguida de The Crown, Monster: The Jeffrey Dahmer Story y la segunda entrega de The White Lotus, con 4.

Entre los exponentes latinoamericanos que podrían brillar en la ceremonia se encuentran los mexicanos Guillermo Del Toro, que presenta su versión de Pinocchio, Diego Luna por su trabajo en la serie Andor, del universo Star Wars, y Diego Calva, nominado por Babylon.

Asimismo, la hispano-cubana Ana de Armas lucha por ganar el título de mejor actriz por su papel como Marilyn Monroe en Blonde, mientras que la cinta Argentina, 1985 de Santiago Mitre aspira al galardón de mejor película extranjera.

Este año el evento volverá a transmitirse por la cadena NBC la tarde del 10 de enero, desde las instalaciones del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. En España se podrá ver en Movistar +.