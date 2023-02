Juliette Binoche en diez películas

Juliette Binoche recibirá el 11 de febrero el Goya Internacional de los Premios Goya que se celebran en Sevilla. La actriz francesa será la segunda intérprete en recibir el más reciente de los Goya, después de que Cate Blanchett recibiera el primero en la gala de 2022.

Juliette Binoche viene de una familia de artistas y antes de dar el salto a la gran pantalla, comenzó su periplo en los teatros tras terminar sus estudios de interpretación en la Escuela de Arte Dramático de la capital francesa. Desde que comenzó su carrera ante los focos en la década de los 80 ha dejado importantes películas, estas son tan solo 10 de su filmografía.

'La cita'

Aunque la película 'Liberty Belle' del año 1983, dirigida por Pascal Kané fue el debut cinematográfico de Juliette Binoche, fue 'Rendez-vous' (en España conocida como 'La cita') la película que lanzó a la actriz a la fama.

En esta película dirigida por André Téchiné en 1985, Juliette Binoche interpreta a Nina, una joven actriz que llega a París, ciudad donde aprende del teatro y del amor.

'La insoportable levedad del ser'

'The Unberable Lightness of Being' o como se conoció en español 'La insoportable levedad del ser', es un drama romántico estrenado en 1988 como adaptación de la novela homónima del escritor checo Milan Kundera. Esta película estadounidense, dirigida por Phillip Kaufman, fue el salto de Juliette Binoche al cine internacional.

La película muestra la vida artística e intelectual checoslovaca durante la Primavera de Praga y en la cinta, Juliette Binoche interpreta a Tereza, una joven camarera insatisfecha con su trabajo, que conoce a Tomas (Daniel Day Lewis), un prestigioso neurocirujano.

'Los amantes del Pont-Neuf'

Esta película es considerada como uno de los mejores largometrajes del cine francés, especialmente del de la década de los 90. La película dirigida por Leox Carax y estrenada en 1991 cuenta una historia de amor marcada por la desesperanza y las tragedias personales de dos personas sin techo en el Pont-Neuf parisino.

'Cumbres borrascosas'

En 1992 Binoche participó en una de las adaptaciones de la obra de Emily Brontë, 'Cumbres Borrascosas'. En esta película dirigida por Peter Kosminsky, la actriz francesa interpretó a la protagonista (Catherine Earnshaw) de la mano de Raph Fiennes, que encarnó a Healthcliff.

'Tres colores: Azul'

Un año después la actriz rechazaría un papel en 'Jurassic Park' de Stephen Spielberg (probablemente en el papel que terminaría siendo para Laura Dern) para participar en 'Tres colores: azul' del año 1993.

Esta película es la primera de la trilogía 'Tres colores' del director Krzysztof Kielslowski, centradas en los ideales revolucionarios franceses. En esta película, Juliette Binoche interpreta a Julie, una mujer que intenta maniobrar por la vida después de perder a su esposo y a su hija.

La película consiguió el León de Oro de Venecia, el Goya a la mejor película europea y la intérprete se llevó el César a mejor actriz y la Copa Volpi del Festival Internacional de Cine de Venecia.

'El paciente inglés'

'El paciente inglés' (Anthony Minghella, 1996) basada en la novela homónima de Michael Ondaatje, volvió a reunir a Juliette Binoche y a Ralph Fiennes en pantalla. Fue la película más premiada de los Premios Oscar de aquel año e hizo que la actriz francesa consiguiera la estatuilla a Mejor actriz de reparto por su interpretación de Hana, la enfermera franco-canadiense que cuida del protagonista.

Con esta película también consiguió llevarse un premio Bafta y el Oso de Plata a la mejor interpretación femenina a casa.

'Chocolat'

'Chocolat' del año 2000 fue una película en la que Juliette Binoche interpreta a Vianne Rocher, una madre soltera que llega a un pueblo francés con su hija Anouk en el año 1959, causando una revolución en la vida de la sociedad conservadora de la población.

Su participación en la película de Lasse Hallström supuso para Binoche su segunda nominación al Oscar, a los Globos de Oro y a los premios Bafta, aunque no consiguió alzarse con ninguno de los premios.

'Copia certificada'

En 2010 se estrenó 'Copia Certificada', del director Abbas Kiarostami, un drama en el que Juliette Binoche interpretaba a Elle, una galerista francesa que vive una historia de amor en Toscana con un escritor inglés (William Shimmel) que defiende el valor de la copia frente al original a través de las charlas y de un viaje al pueblo italiano de Lucignano.

Fue el papel por el que Binoche consiguió llevarse el Premio a la mejor actriz del Festival de Cannes de 2010.

'Nadie quiere la noche'

'Nadie quiere la noche' de Isabel Coixet consiguió que Juliette Binoche estuviera nominada a los Premios Goya en 2016, un premio que se terminaría llevando Natalia Molina por 'Techo y Comida'.

Nadie quiere la noche transcurre en 1908 en Groenlandia, siguiendo la odisea de Josephine Peary (Binoche) que se embarca en un peligroso viaje hacia el ártico en busca de su marido, Robert Peary, un explorador ártico que intentaba llegar al Polo Norte.

'La verdad'

En 2019 la actriz francesa se puso a las órdenes de uno de los cineastas japoneses más importantes de los últimos años: Hirokazu Koreeda ('Un asunto de familia', 'Broker', 'Nuestra hermana pequeña'). La película cuenta la historia de una importante actriz (Catherine Deneuve) y su hija (Juliette Binoche) que retoman su relación un tanto turbulenta.