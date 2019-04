El buen Cómic se escribe con K

Recién llegado del Cómic Barcelona (antiguo Salón del Comic) os traigo una gran noticia. No, no es el listado de ganadores de los premios, ni el número de asistentes de este año, no…

Ha nacido Karras, un sello en el que su principal pretensión es hacernos pasar un muy buen rato de lectura. ¿Y cómo se hace esto? Pues con unos signos de identidad muy claros: El primero de ellos es dedicar su línea de tebeos a narrar historias de género: terror, aventura, espada y brujería, ciencia ficción… Todos estos y muchos más serán los palos que podréis encontrar entre su recién inaugurado catálogo.

¿Y quién es el culpable de que en los últimos años en nuestro país hayamos disfrutado de momentos irrepetibles entre las viñetas? Pues nada más y nada menos que El Torres, uno de los mejores guionistas que tenemos en España, que se vuelve a liar la manta a la cabeza y, al igual que hizo ya hace algunos años creando la editorial Amigo Comics, que se ha abierto un pequeño, pero importante hueco en el enorme océano editorial yanqui, ahora va a traernos, junto a un numeroso y talentoso grupo de autoras y autores gran parte de esa producción que ya se publicó en su momento en el mercado norteamericano y de la cual aún no habíamos podido disfrutar por estos lares.

Pues bien, comencemos con un repaso por estas obras que, atención, solo podrán ser adquiridas en los eventos en los que participe la editorial o bien, comprándolas en las "librerías amigas" que las soliciten, y que tendrán el bonus de contar con ediciones especiales, obsequios, etc…

La primera de ellas, claro está, viene firmada por el propio El Torres al guion y un nutrido grupo de dibujantes, Luis Czerniawski, Siku, Loren Lorente y Ángel Hernandez. En ella, los autores nos trasladan a una tierra primitiva, regida por las leyendas que se cuentan al calor de una buena hoguera.

En Ghost Wolf. Nacido de nieve y sangre, conoceremos como la violencia y la sangre forjó una alianza entre humanos y lobos, naciendo la leyenda del temible Ghost Wolf, un imparable guerrero que aparece cada vez que la maldad pretende adueñarse de las vidas de los habitantes del lugar, como la terrible y cruel amenaza personificada por los Bahatch, encabezados por su líder, Keronnos.

Y de ahí, en un salto en el tiempo, conoceremos a otra personificación del héroe. Mara, una retirada guerrera hiscarle, que defenderá a su pueblo ante el corrompido Bhutek Rompehuesos y un personaje en la sombra, una bruja, que llevará el horror a estas tierras que solo pueden ser salvadas por el letal corte del hacha de Ghost Wolf.

Espada y brujería, terror, violencia y sangre a borbotones en una saga que tan solo acaba de comenzar.

De ahí, realicemos una imaginaria pirueta y saltemos al presente, concretamente al País del Sol Naciente, Japón. Con La Llamada de El Bosque de los suicidas, la guionista Desiree Bressend (El Ministerio del Tiempo, Tales of Rogues) toma a Ryoko, personaje creado por El Torres y Gabriel Hernandez Walta en su obra maestra del horror, y la enfrenta a la manera en la que la sociedad occidental asimila toda la cultura pop, el manga y el anime que viene de esas tierras, mezclándola, cómo no, con una trama fantasmagórica, en la que la joven norteamericana Portia trata de suicidarse y no hace más que abrir una peligrosa puerta al más allá que solo la guarda forestal Ryoko será capaz de clausurar, mientras sigue luchando contra sus propios fantasmas.

Este cómic está bellamente ilustrado por Rubén Gil y cuenta con las maravillosas cubiertas de Tony Fejzula y Pasqual Ferry. Casi Nada.

Colleen Douglas es una guionista británica que nos va a introducir en un mundo de pesadilla, un viaje al futuro en que las poderosas corporaciones emprenderán un viaje a lo profundo del espacio. Titan, la protagonista de esta historia, descubre casi por casualidad un planeta que, a primera vista parece desierto, pero que es la casa de una raza olvidada hace eones, la de Los Primigenios, seres, dioses oscuros que reinaron en el universo y que ya no son recordados. Titan se convertirá en receptora del mal, en la madre de los monstruos y nosotros como lectores, emprenderemos un viaje al pasado en el que vamos a conocer a otros miembros de esta regia "familia" y sus disputas. Mientras, el horror cósmico se desencadenará en la Tierra…

Junto a la guionista, el dibujante André Stahlschmidt ha creado un cómic que produciría pesadillas al mismísimo H.P. Lovecraft. Y para rematar la jugada, en este Comic Barcelona que acaba de terminar, la editorial ofrecía la posibilidad de hacerse con el número especial de The Barbarian King, donde regresan a la sword & sorcery más pura y dura, con un rey bárbaro que vivió mejores días, y cuya legión de esposas no logra sacar de un estado depresivo. Mientras, en paralelo, la amenaza de un letal hechicero que regresa de una dimensión oscura. El espíritu de Robert E. Howard está en las páginas de este tebeo creado por Massimo Rossi, Luca Panciroli y Federico de Luca.

Si os gustan las buenas historias de género, en Karras las tenéis. ¿Qué estáis esperando para haceros con ellas? ¡Corred, insensatos!