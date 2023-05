Lo importante es el viaje

Y, por ahora, llegamos al final del trayecto. Han sido ocho extraordinarias paradas que nos han devuelto a muchos (servidor incluido) a pretéritas épocas en las que uno corría al quiosco todos los meses para conseguir su ración de buenas historias, contenidas la mayoría en las diferentes cabeceras publicadas por Josep Toutain, que nos sumergían de cabeza en argumentos que nos llevaban de la mano a otros mundos, otras realidades, algunas veces fantásticas, otras terroríficas, pero todas muy absorbentes.

Ficha Black Deker: Yellow Moon Autor: Fernando De Felipe Tapa dura Color 80 págs. 20 euros ECC Ediciones

Fernando de Felipe fue uno de los autores que nos condujo, con su talento, a conocer que había otros lugares dentro de la imaginación que no habíamos pisado, y lo hizo en solitario o acompañado por guionistas con los que fue delineando un universo muy personal.

Y la última parada de este trayecto está protagonizada, vaya casualidad, por un periplo. El peligroso viaje que su protagonista, Black Dekker, junto a la tripulación del Lady of the dark van a realizar por las rutas fluviales del sur de los Estados Unidos en un futuro algo lejano.

Es el año 2033, y Dekker, Top Chop, Doc, Redneck y el joven Dingo surcan las aguas del Río Grande. Les han encargado una misión cuyo objetivo es liberar a un tipo con un nombre que muchos reconoceréis, Ambrose Bierce. Una vez lleguen a la peligrosa prisión de Chino, deberán arrancarlo de las garras del temible coronel Snark.

Aunque claro, el título de esta reseña no está puesto por casualidad, ya que los protagonistas no solo están siendo seguidos por el omnipresente ejército norteamericano, que va a utilizar todos los medios a su disposición para no perder de vista al barco y sus tripulación, sino que el vengativo Jefe Ríos, junto a su segundo, Ramírez, también van tras Deker y Cía.

Si a todo este grupo, añadimos una guinda final cuyo nombre es Bustamante, un peligroso pirata de estas aguas, que masacra los lugares por los que pasa con sus hombres, nos daremos cuenta que este va a ser un periplo de los más movido, narrado en primera persona en las páginas del diario de Top Chop, el mejor amigo del protagonista.

Y como no podía ser de otra manera, en esta segunda y final entrega (de las que iban a ser tres) conoceremos algo más del pasado de Black, y el porqué de su expeditiva manera de ser…

Por desgracia, aquí quedo todo, en los ecos de un “continuará” que aún resuena en los oídos de todos los que disfrutábamos del trabajo de De Felipe. Eso sí, parece que estamos de suerte, y la recuperación de su obra parece que ha despertado a ese hibernado gusanillo comiquero, haciendo que más pronto que tarde podamos disfrutar de nuevas propuestas firmadas por este gran nombre del cómic español.

Mientras tanto, agarremos fuerte el timón y disfrutemos del viaje…