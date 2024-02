La larga cosecha

No me cabe duda que el método de publicitar que mejor funciona, y además es totalmente gratuito, es el boca a boca. No es un fenómeno de ahora, ya que lo recuerdo desde que tengo memoria.

¿A quién no le ha recomendado un amigo o conocido, una película, un libro o, una serie de televisión?

Pues bien, justamente esto sucedió no hace mucho con la teleserie ‘Bodies’, cuyo título comenzó a correr como la pólvora entre los sorprendidos televidentes que quedaron enganchados a su misteriosa propuesta, convirtiéndose en una de las más vistas de la plataforma que la produjo.

Y a los pocos que nos dio por leer sus títulos de crédito, nos sorprendió sobremanera que estuviera adaptando una miniserie de cómic que fue publicada en el tristemente desaparecido sello Vértigo dentro de la editorial DC Comics.

Puestos a investigar, me sumergí en las redes para obtener más información, ya que dicho cómic, inexplicablemente, no había sido publicado en nuestro país. Su creador fue Si Spencer, guionista y editor británico con una larga trayectoria a sus espaldas que, desgraciadamente, falleció hace unos años, dejando tras de sí algunas interesantes obras de género, como Los Libros de la magia: Vida en tiempos de guerra, The Vinyl underground, Hellblazer: Ciudad de demonios. Y claro está, la que hoy nos ocupa, Cadáveres.

Pero antes de seguir quiero avisaros de algo, un detalle muy importante. No penséis que por haber sido llevada a la pequeña pantalla os podéis ahorrar el ‘esfuerzo’ de sumergíos en las páginas de este volumen que recopila las ocho entregas de la miniserie. Más bien al contrario, ya que en su traslación catódica, los responsables se han tomado muchas libertades en lo argumental y, casi diría, que lo único que permanece fiel a la historia original son los protagonistas y el suceso, impactante, que golpea sus vidas, el resto de la trama varía bastante.

Ese suceso, como muchos ya sabréis, nos va a llevar en un viaje temporal que va desde el Londres de 1890, donde los ciudadanos del barrio de Whitechapel viven aterrorizados por los violentos crímenes que un tal Jack está cometiendo. De ahí saltamos a 1940, donde la blitzkrieg germana azota la ciudad con repetidos bombardeos, obligando a sus habitantes a refugiarse bajo tierra.

Ya en 2014, manifestaciones con un perfil supremacista y racista nos muestran que poco o nada hemos ido aprendiendo a través de los años. Años que comienzan a pasar ante nuestros ojos, conduciéndonos lejos, muy lejos, a un extraño futuro, el de 2038, donde la urbe londinense y sus habitantes se parecen muy poco a la que estamos acostumbrados…

Pues bien, en estos cuatros momentos, los protagonistas de esta apasionante trama, Shahara Hasan, Edmon Hillinghead, Charles Whiteman y Mapplewood, son agentes de la ley que se van a convertir en los cuatro vértices de una misteriosa aparición, un cuerpo que se encuentra en Longharvest Lane, y lo más alucinante del asunto es que se trata de la misma persona.

El cuarteto protagonista, además de enfrentarse a la resolución de este caso, tendrán que lidiar con sus propias, y complicadas existencias: el ser una agente de policía musulmana en una ciudad en la que los brotes racistas surgen por doquier, además de una secreta relación con un superior; la incapacidad de poder expresar su verdadera naturaleza sexual en una época en la que ser homosexual te condenaba; el haber sido un superviviente de la Alemania nazi que se ha corrompido absolutamente o, finalmente, vivir dentro de un universo muy cercano a la locura, surreal, que tan solo ofrece pistas del camino que la ha llevado hasta allí.

Y poco más os puedo contar, tan solo que os vais a encontrar por el camino con logias, violencia, secretos, experimentos y algunos sucesos que van a desafiar la pericia y cordura de los detectives protagonistas, cuyas vidas ya no volverán a ser las mismas.Acompañado en esta apasionante trama, como no podía ser de otra manera, cuatro dibujantes con estilos radicalmente distintos, Meghan Hetrick, Dean Ormston, Phil Winslade y Tula Lotay, en un tour de force narrativo que os va a dejar tan satisfechos, o incluso más, que cuando tuvisteis la oportunidad de disfrutar la versión televisiva de este cómic.