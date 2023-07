Refresca tus sentidos con los mejores cócteles del verano

En esta época de calor, nada mejor que deleitar tus sentidos con exquisitas mezclas en forma de cócteles que te ayudarán a combatir las altas temperaturas, e incluso a sorprender a tus amigos en las reuniones veraniegas. Desde clásicos rejuvenecidos hasta creaciones originales, la infinidad de este tipo de bebidas es inagotable.

Algunos cócteles, como el mojito con menta fresca, pueden ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad gracias a las propiedades relajantes de esta hierba. Otros, como el famoso margarita, con su contenido de vitamina C proveniente de la lima, contribuyen a reforzar el sistema inmunológico. Sin duda, los cócteles bien preparados pueden ser la elección perfecta para aprovechar al máximo los momentos de ocio bajo el sol y consentirse con una combinación única de sabores y beneficios para el bienestar. Refréscate con los sabores tropicales, frutales y refrescantes que te ofrece esta selección de cócteles, y prepárate para vivir el verano con un toque de sabor.

Margarita de sandía

¿Buscas una opción más ligera y refrescante? La margarita de sandía es tu elección. La sandía es una fruta con un alto contenido de agua y electrolitos, lo que la convierte en una excelente opción para mantenerse hidratado durante el verano. Este cóctel ofrece una mezcla equilibrada de tequila, licor de naranja, zumo de sandía y zumo de lima, creando una explosión de sabores tropicales.

Para prepararla, humedece el borde de un vaso con zumo de lima y luego escarcha con sal. En una coctelera, mezcla tequila, licor de naranja, zumo de sandía y zumo de lima. Agrega hielo picado y agita vigorosamente. Sirve la mezcla en el vaso preparado y adorna con una rodaja de sandía y una tira de piel de lima.

Tropical Sunrise Spritz

El Tropical Sunrise Spritz es una mezcla cautivadora de la dulzura de la piña con la acidez del maracuyá y el toque amargo del Aperol. La piña no solo aporta una explosión de sabor, sino que también contiene enzimas digestivas y vitamina C, perfectas para el verano. Por otro lado, el maracuyá, además de su distintivo sabor, es una fruta rica en antioxidantes y vitamina A, que contribuyen a mantener nuestra piel sana y protegida bajo el sol. El Aperol, con su característico color y sabor, contiene una mezcla de hierbas y especias que no solo le dan un toque especial al cóctel, sino que también pueden estimular el apetito y mejorar la digestión, lo que lo convierte en la elección ideal para una tarde de verano.

Para prepararlo, llena una copa de vino o copa balón con hielo y agrega 60 ml de Aperol, 90 ml de jugo de piña y 30 ml de jugo de maracuyá. Remueve suavemente con una cuchara larga para mezclar los sabores. Decora con rodajas de naranja y piña para darle un toque tropical.

Mojito de pepino y albahaca

Si buscas un coctel más refrescante y con un toque de sofisticación, el mojito de pepino y albahaca es la opción perfecta. El pepino, compuesto principalmente de agua, es uno de los ingredientes más hidratantes que puedes agregar a tu bebida veraniega. Además, está cargado de nutrientes esenciales, como la vitamina K y el potasio, que ayudan a mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones durante los días calurosos. Por otro lado, la albahaca, con su aroma fresco y distintivo, no solo añade un toque aromático al mojito, sino que también aporta antioxidantes que protegen nuestras células y pueden ayudar a reducir el estrés.

En un vaso alto, coloca medio pepino en rodajas y 8 hojas de albahaca fresca. Con un mortero o cuchara larga, presiona suavemente para liberar los sabores. Agrega 60 ml de ron blanco, 30 ml de jugo de lima y 15 ml de jarabe de agave (o al gusto). Mezcla bien todos los ingredientes. Llena el vaso con hielo y completa con agua con gas. Decora con ramitas de albahaca y rodajas de pepino para darle un toque elegante.

Piña Colada Twist

Este cóctel es una versión moderna y refrescante de la clásica Piña Colada. En una licuadora, mezcla 60 ml de ron blanco, 90 ml de jugo de piña, 30 ml de leche de coco y una taza de hielo. Licúa hasta obtener una textura suave y cremosa. Sirve en un vaso con hielo y decora con una rodaja de piña.