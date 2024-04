El 8 de octubre de 1945 el científico estadounidense Percy LeBaron Spencer inventaba el microondas, pero casi 80 años después todavía hay muchos usuarios que siguen sin tener claro cuál es el uso más adecuado que hay que hacer de este electrodoméstico. Porque al abrigo de que el microondas sirve para calentar cosas y, además, otros menesteres como descongelar, tostar, gratinar y cocinar tus propias comidas en función de la calidad del mismo y de la tecnología que lleve implementada, muchos siguen haciendo un uso peligroso del mismo, provocando accidentes o arriesgándose a cualquier enfermedad porque los alimentos que introduce en el mismo pierdan sus propiedades. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la leche, claro objetivo de calentamiento por parte del microondas varios meses del año ¿Por qué no es bueno calentar la leche en el microondas? Aquí os lo explicamos.

En pleno siglo XXI raro es el día en el que alguien no usa el microondas. En los desayunos, las comidas o las cenas. Para calentar una bebida tipo café o infusión o para darle un toque a ese plato que lo hemos dejado encima de la mesa durante mucho tiempo mientras hablábamos por teléfono.

Los expertos aseguran que al calentar la leche en el microondas puede perder la mitad de sus nutrientes, entre ellos la vitamina B12

Es muy común que la gente caliente el agua o la leche en el microondas, pero no es lo correcto. En el caso de la leche los expertos aseguran que al calentar en el microondas puede perder la mitad de sus nutrientes, entre ellos la vitamina B12.

Además, si encima lo hacemos en recipientes que no sean los más apropiados el contacto del mismo con el liquido de la leche puede terminar generando bacterias y contaminando todo el entorno, obligándote a desinfectar todo bien antes de volver a usar el microondas si no quieres exponerte a una posible intoxicación.

Más líquidos en el microondas

La leche no es el único líquido que no se recomienda calentar en el microondas. En el caso del agua corremos el riesgo de que si no se calienta de forma correcta y adquiere una temperatura demasiado alta durante determinado tiempo queme demasiado el recipiente al tacto.

Además, puede suceder un fenómeno conocido como sobrecalentamiento; es decir, el líquido puede calentarse por encima de su punto de ebullición sin llegar a hervir. El vapor que produce el agua al calentarse junto con una mínima vibración puede convertirse en un detonante para que el agua termine volcándose del recipiente en el que está incluida.