La fruta es un tipo de alimento indispensable en la dieta de cualquier persona. Los expertos y autoridades sanitarias recomiendan tomar entre tres y cinco piezas de fruta al día, mejor si son de temporada. Esto es, es momento de apostar por el aguacate, el albaricoque, la ciruela, el melocotón o la fresa. Sí, la fresa, sobre la que se ha aumentado el control de etiquetado y trazabilidad tras la crisis de las fresas con hepatitis.

La campaña de la fresa se extiende desde febrero-marzo hasta mayo-junio. Es una fruta rica en agua e hidratos de carbono. Además, aporta múltiples vitaminas y escasas calorías. Fresas con yogur o kéfir, en batido, con chocolate o incluida en una variada ensalada con verduras y pollo. Esta fruta tiene varias opciones de combinar su consumo, pero no se puede consumir de cualquier forma, ya que su exposición a agentes externos y virus es alta. Es necesario cuidarlas, mantenerlas bien a una temperatura adecuada y no lavarlas hasta que no se vayan a consumir ¿Cómo lavar las fresas para comértelas de forma segura? Aquí os explicamos los pasos que hay que dar.

Lavar, remojar, frotar, enjuagar y secar

Lavar las fresas correctamente es esencial para garantizar nuestra salud y disfrutar del máximo sabor y frescura de la fruta. Para ello lo primero que debemos tener es cuidado con el elemento que va a manipular las fresas: nuestras manos. Hay que lavarse bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Posteriormente las fresas deberemos meterlas entre 5 y 10 minutos en un bol grande cubierto de agua fría y vinagre blanco o zumo de limón. Y más tarde desprender suavemente las posibles impurezas que puedan brotar de su superficie.

Todo este proceso servirá para eliminar cualquier opción de virus o pesticidas alojados en la fruta. Para finalizar enjuagaremos las fresas con agua tibia de grifo, un acto que servirá para eliminar el efecto del vinagre o limón, y procederemos a secar las fresas cuidadosamente con papel de cocina o un paño limpio.

Las fresas están listas para su consumo. En ese momento o unas horas después conservadas en el frigorífico a unos 4 grados, dentro de un recipiente abierto o cubiertas con papel de cocina para evitar que se humedezcan demasiado. Y si son fresas de Huelva, como defiende la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, mejor que mejor.