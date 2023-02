La miel nunca caduca, podríamos comernos la de los faraones egipcios

La miel es un alimento fascinante, no solo nos ayuda a mantener la piel sana, a mejorar el sueño o a prevenir problemas del corazón, sino que tiene otra propiedad que la hace todavía más especial: nunca caduca.

Es el único alimento que no caduca. Si se cierra bien el frasco que la contiene, la perdurabilidad es asombrosa. Aunque debe ser una miel pura, no las que contienen elementos agregados como agua o glucosa. La de abeja, al cabo del tiempo puede presentar variaciones en su sabor, olor o en su apariencia, pero su consumo no implicaría ningún riesgo en la salud.

De hecho, varios arqueólogos han encontrado vasijas llenas de miel en las tumbas del Antiguo Egipto, en las que el alimento estaba perfectamente preservado.

Qué hace que la miel no caduque

La miel es uno de los pocos alimentos que no presenta una 'fecha de caducidad', como la sal, el azúcar o el arroz sin cocer, aunque si hay que tomarlos sin nada más, es imposible no elegir el que sale de la colmena.

Una de las razones por la que no caduca es porque su contenido en agua es bajísimo, y al apenas haber, las bacterias no pueden hacer acto de presencia. Por lo que la miel en un bote bien sellado está a salvo de ellas.

La miel es muy ácida. Su pH es de entre 3 y 4,5, así que los microorganismos encuentran un lugar muy poco 'habitable' para prosperar. Además, en el proceso de las abejas para hacer la miel, el néctar se mezcla con una enzima que tienen en sus estómagos, que se llama glucosa oxidasa, y, tras una reacción, lo separa en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. El segundo es agua oxigenada, que hace una capa protectora para defender al alimento, igual que cuando nos hacemos una herida y nos la aplicamos.

Los beneficios de tomar miel en ayunas

Consumir agua con un poco de miel en ayudas tiene múltiples beneficios, como por ejemplo un fortalecimiento del sistema inmunológico, gracias a las propiedades antibióticas que contiene el alimento.

Según un estudió que realizó la Universidad de Copenhague, el consumo de miel en ayunas sirve para combatir la artritis. Y es que los pacientes que la sufren vieron como sus dolores se reducían tras tomar este alimento con agua en la mañana.

También el tomar un vaso con miel al despertar podría ayudar a las personas que están buscando perder perder gracias a su efecto saciante, que serviría para 'calmar' la ansiedad del organismo por consumir alimentos dulces.