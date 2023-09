Este es el queso de Mercadona con el que puedes imitar la mítica tortilla de The Bear

La serie de Disney + The Bear se ha vuelto todo un fenómeno tanto a nivel televisivo como a nivel culinario. Jeremy Allen White se ha convertido en un referente de los fogones para muchos de los usuarios que han conectado con esta serie que ya tiene dos temporadas. La simplicidad de la comida hace que las recetas que realizan durante los diferentes capítulos sean apetecibles para el resto de los espectadores.

A pesar de que no son platos demasiados complicados, resultan ser excelentes si los productos que se emplean para ellos son los adecuados y sin duda, una de las recetas virales que hay ahora mismo en las redes sociales, es la de la tortilla francesa que la chef Sydney le prepara a Sugar en uno de los últimos capítulos de la segunda temporada de la serie.

Un plato sencillo pero que puede ser un gran triunfo si se utilizan los ingredientes correctos. En la serie Sydney usa Queso Boursin, una crema de queso a las finas hierbas para la que hemos encontrado un sustituto entre los productos de Mercadona y triunfar al igual que con el que se sirve en The Bear. Se trata de la Mousse de queso, ajo y finas hierbas de la marca Hacendado que tiene un precio de 1,30 € la unidad.

Sigue la receta de la tortilla de 'The Bear'

Paso 1: Colocar un colador sobre un tazón y luego cascar y verter los huevos en el colador. Hay que batirlos con un tenedor hasta que la mezcla de clara y yema sean homogénea. Una vez que se haya pasado toda la mezcla hay que echarle sal al huevo. Este proceso se hace para obtener una textura mucho más suave y así poder tener un resultado más delicado.

Paso 2: Poner una nuez de mantequilla en una sartén y cuando esté derretida verte el contenido del bol anterior con los huevos y la sal y empezar a cocinar la tortilla. Hay que darle movimiento para que no se cuaje del todo y para que no se pegue, lo ideal es ponerlo a fuego medio y no utilizar instrumentos para menear la tortilla, conforme esté cuajando- según el gusto de cada uno- se pondría la mousse de queso de Mercadona para rellenar el interior de la tortilla. Lo ideal sería hacerlo con una manga pastelera, para que quede uniforme.

Paso 3: Una vez puesta la dosis de la mousse de queso, habría que realizar el proceso más complicado de la elaboración, ir doblando la tortilla para darle su forma habitual, con cuidado y con una dosis extra de mantequilla, se logrará el resultado.

Paso 4: Se sirve en el plato y se pasa un poco de mantequilla por encima de la tortilla para darle sabor y se corta un poco de cebollino que irá espolvoreado en la parte superior. El último toque sería añadir unas patatas fritas de bolsa troceadas por encima, también. Y así sería la perfecta recreación de este suculento manjar que sirven en la serie de Disney +.