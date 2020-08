Los garbanzos verdes con cocochas de Chicote que arrasan en Instagram

Con una legión de seguidores, Alberto Chicote, el chef más televisivo del panorama nacional, no para de hacer de las suyas en los fogones sociales. Casi a diario, el madrileño deleita a sus fieles con recetas tradicionales pero con un toque innovador. Platos de toda la vida que fusiona a fuego lento y que hace que las personas queden hipnotizadas ante su cuenta de Instagram.

Escabeche de lubina, buñuelos de bacalao a su manera, focaccia italiana, albóndigas o un cremoso arroz con leche son algunas de las obras de arte que cuelgan del muro de su cuenta. Aún así, desde principios de agosto, sus más de 600 mil sectarios culinarios no paran de darle vueltas a una creación única; los garbanzos verdes con cocochas al pil pil.

¡Alucina pepinillos!. Si los olores y sabores traspasaran la pantalla, más de uno acababa hablando vasco con ese pil pil centenario que adereza mucha de las recetas norteñas. Según el afamado chef, este "platazo" se puede hacer con diferentes legumbres o verduras. En este sentido, la escasez de garbanzos verdes no hará que esta creación caiga en saco roto si añadimos guisantes, borrajas, verdinas o pochas.

Manjar celestial paso a paso

Chicote es mi pastor y nada me falta. Entre episodios de su programa de "Pesadilla en la Cocina", el cocinero da unas perfectas directrices para que sus pupilos gastronómicos no pierdan la esencia de lo que hacen. Para estos garbanzos verdes con bacalao al pil pil, no iba a ser menos:

Recortamos las cocochas de todas las barbas y ponemos estas, las barbas, con agua a cubrir, un poco mas, dejamos que cuezan 10 minutos, colamos y guardamos.

Preparamos la legumbre o verdura que vayamos a utilizar y la cocemos al punto que nos guste , reservamos.

Ponemos 3 dientes de ajo en laminas finas junto con 200 gramos de aceite de oliva virgen extra que sea suave. Calentamos lentamente hasta que las laminas de ajo estén doradas y crujientes. Retiramos del aceite sobre papel absorbente y dejamos que se atempere el aceite.

Ponemos 1 cm de aceite en el fondo de una cazuela baja o un sauté y ponemos las cocochas con el lado plateado hacia arriba cuando este a temperatura media, ojo!! no es cuestión de freírlas. Dejamos que se hagan poco a poco y que las cocochas vayan soltando su jugo , añadimos un para de cucharadas del caldo que hicimos al principio.

Vamos moviendo poco a poco la cazuela en movimientos circulares par a que se ligue la salsa. Ponemos a punto de sal.

Cuando el pil pil este ligado añadimos la verdura o la legumbre y dejamos que tome temperatura, espolvoreamos con un poco de hierbabuena picada y servimos.

#Cocinaderesistencia para una época en la que la crisis sanitaria y económica que asola el país, al menos, la cojamos con el estómago lleno para poder luchar con uñas y dientes.