"Hemos hecho un viaje de ida y vuelta con el ingrediente de la excelencia del mar y las joyas que nos ofrece Fundador"

Estamos hablando de Jerez, de un marco inconfundible ¿Qué nos puedes contar del arte culinario de esta tierra y de su Brandy Fundador?

Jerez es una tierra de historia, de tradición y sobre todo de excelencia, algo que se aprecia en sus productos diferenciales. Aquí cohabitan la pasión y el alma, sentimientos que van muy de la mano con lo que nosotros hacemos.

Aunque una cosa es la bebida y otra la comida, nuestra intención es acercar Jerez a todas esas personas que no pueden llegar a dicha tierra. Con nuestro concepto de restauración y con el menú elaborado intentamos hacer un homenaje marinero, 50% mediterráneo y 50% atlántico, sacando así lo mejor del mar y uniendo a los sevillanos con esos productos lejanos de las costas.

En definitiva, hemos hecho un viaje de ida y vuelta con el ingrediente de la excelencia del mar, que combinado con joyas como las que nos ofrece Fundador, nos hace sentir aquello de que comemos para recordar y bebemos para olvidar, cuestiones que si hacemos a la vez puede ser lo más bonito del mundo.

Fundador va a recorrer la geografía española llevando su producto y a Jerez como máximos exponentes. Para la gente que desconozca esta bebida, ¿qué tiene de especial el brandy?

Fundador es de las primeras marcas y brandis que ha apostado por la gastronomía y la excelencia. Es vital recuperar la esencia del brandy, que sea parte de una gran experiencia culinaria. Este aspecto es lo que hace diferencial a la marca.

La sobremesa es una costumbre nuestra, muy del sur, y hay que realzarla. Hablábamos antes de tradición, historia y pasión, pero también tiene algo de disconformidad, de intentar visualizar el futuro y apostar por cosas nuevas que antes no pasaban, como la combinación de maridaje o las sobremesas con un buen brandy.

¿Qué protagonismo tiene en tus creaciones el brandy?

Más que en las propias creaciones, hemos intentado hacer un menú que case muy bien con todo lo que esta joya en forma de bebida nos ofrece. Se trata de una bebida que va muy bien con los sabores salinos, todo lo que proceda del mar es un gran aliado para el brandy. Nuestro tipo de cocina, que es marinera 100%, introduce además toques ácidos, avinagrados, cítricos y encurtidos, hace que la combinación sea perfecta.

El brandy, más que ser protagonista en mi cocina, es un compañero de viaje. Entre fogones hemos casado muy bien y por ello debemos ir de la mano.

Este menú se podrá disfrutar en Mareantes ¿Cómo va a ser la experiencia para las personas que se acerquen por el establecimiento?

Consta de dos partes. Por un lado, una experiencia algo más corta, casual e informal, en la que la gente llegue sin pretensiones y pueda degustar tres tapas acompañadas con Fundador. No serán más de 15 ó 20 minutos, pero que a buen seguro atraerá a los clientes. En este sentido, creo que llegarán a Mareantes unas 1.000 personas.

Por otro lado, se llevará a cabo algo más especializado y destinado a personas que tienen más sensibilidad y que les gusta darse un capricho de vez en cuando. Se trata de un menú degustación que consta de muchos más pasos y donde estarán presentes las famosas mariscadas de Mareantes, las espinacas con bogavantes y platos muy representativos que harán de esta experiencia algo único. Por cierto, experiencias que se miden en función de las expectativas y creo que venir a Mareantes con alguna de estas dos opciones no dejará indiferente a nadie.

Para ir abriendo boca ¿Qué platos se podrán degustar?

Cuando abrimos Mareantes no queríamos hacer lo que todo el mundo hace y que no es otra cosa que tener ensaladilla, pero la gente la pedía. Pues bien, partiendo de esa base, vamos a hacer tres elaboraciones muy representativas y nuestras que son la ensaladilla de gamba blanca de Huelva, que irá acompañada del cóctel Chalupa con Fundador Triple madera.

También estará presente el boquerón frito marinado al limón, que marida a la perfección con el cóctel Diablo con Fundador Sherry Cask Solera.

Por último, estará presente un plato muy representativo de lo que es la tapa española y madrileña, que es el mejillón tigre al estragón, que irá acompañado con el cóctel Trinidad con Fundador Doble Madera.

Estas tapas tendrán un precio de 4 ó 5 euros, para que puedan estar al alcance de todos.

La gastronomía y el brandy de calidad no está reñido con el precio ¿verdad?

Cada persona es un mundo. Nosotros tenemos una filosofía en nuestros restaurantes, ya sea en Madrid, Barcelona o Ibiza, y no es otra que intentar hacer “trajes a medida”. Dependiendo de lo que se quiera gastar el cliente, su experiencia será de una manera u otra, pero todo el mundo tiene cabida en nuestros restaurantes. Todas las experiencias son razonables, más allá del precio o lo que uno quiera gastarse. Tenemos platos costosos como el bikini de caviar, que es un plato en el que se vende una lata de caviar de 40 gramos. Por tanto, no es cuestión de que algo sea caro o no, es cuestión de lo que cada uno se quiera gastar.

¿Qué le dirías alas personas que aún no conocen el sabor de brandy Fundador?

Es una historia muy bonita. Es hacer un viaje de Sevilla hacia todo el marco incomparable de Jerez y de la mano de uno de los productos más elegantes. No es solo beber, es recordar y disfrutar en compañía junto a familiares y amigos. No es un licor al uso, es vivir una historia y Fundador es especialista en estas experiencias y únicos en lo suyo.