Casas prefabricadas: ¿Hay opciones realmente baratas?

Las casas prefabricadas siguen al alza en el mercado. El efecto arrastre del boom post-pandemia continúa y muchos encuentran en este tipo de construcciones una manera más rápida y económica de tener una vivienda. Conseguir una casa en un determinado lugar ha pasado a ser incluso más importante que el tipo de vivienda que tengamos en cuanto a espacio y materiales.

Disponer de dicha vivienda en un tiempo récord añade un plus de interés para saber más de las casa prefabricadas, pero ¿hay opciones realmente baratas? Las estimaciones apuntan que el ahorro de una casa prefabricada respecto a la casa habitual es de alrededor de un 40%, pero no por ello tienen que ser baratas. Hay casas prefabricadas baratas, pero no todas las casas prefabricadas son baratas.

Lo cierto es que la calidad de la oferta de casas prefabricadas en España ha mejorado mucho desde la pandemia. Hay casas prefabricadas desde 10.000 hasta 300.000 euros, o medio millón, dependiendo de la calidad de los materiales, los diseños empleados, la estructura de la vivienda, el equipamiento, la tecnología y el servicio que ofrezca.

Tipos de casas prefabricadas

Podemos decidirnos por una caseta de madera Eco Lodge, de algo más de 18 metros cuadrados, como la que ofrece Leroy Merlin por 12.000 euros, por una vivienda bioclimática personalizable de la empresa alemana Bauhaus. 100% ecológica y a un precio desde 12.499 euros o por casas móviles o casas container, cuyo precio responde a diferentes variables, pero se mueven entre los 40.000 euros y los 80.000 euros, como la Tiny House de Ikea.

La casa-container pasa por ser la opción más económica calidad-precio dentro de las casas prefabricadas, más allá de proyectos minúsculos que objetivamente no servirían para que una persona viva cómodamente en su interior.

Lo principal a la hora de hacernos con una casa prefabricada es asegurarse de que se instala en un lugar adecuado y con todos los permisos necesarios para hacerlo, si después no queremos que ocurra como con la casa prefabricada que retiró la Junta a finales de año en Dos Hermanas.

La durabilidad de la casa no debe ser un problema. Una casa prefabricada puede mantenerse en condiciones entre 50 y 70 años, aunque no tenga los lujos de la casa más cara de EEUU, que está en lo alto de una colina en Bel Air, Los Ángeles, y cuesta 295 millones.