Despreocúpate de la batería de smartphones y tablets con el nuevo producto de Lidl

En ocasiones un consumo de batería demasiado elevado hace que nuestros móviles se descarguen de manera demasiado rápida. En otras situaciones, pasar demasiado tiempo sin cargar el smartphone provoca que nos encontremos sin batería, aunque ni siquiera lo hayamos utilizado. El problema llega cuando no contamos con enchufe donde conectar nuestro dispositivo o no contamos con un cargador apto.

Para solucionar el problema con las baterías descargadas, las powerbank nos permiten cargar nuestros teléfonos móviles en cualquier momento y lugar, y ahorrarnos engorrosos problema de comunicación. No obstante, estas baterías no solo sirven para restablecer de carga nuestros smartphones, también pueden ser utilizadas para la carga de cualquier dispositivo. Es el caso de la batería externa portátil de la empresa Lidl, la cual cuenta con tres puertos USB para cargar varios aparatos al mismo tiempo.

Batería externa con tecnología Smart Fast Charge

El nuevo producto de Lidl ya se encuentra a la venta de manera exclusiva en la página web de la cadena de supermercados. Puede adquirirse por un precio de 8.99 euros, gastos de envío excluidos, y permite la carga simultánea de hasta 3 aparatos electrónicos.

La batería externa de Lidl es el acompañante perfecto para nuestro día a día o en cualquier tipo de viaje, ya que cuenta con un diseño ligero, 112 gramos de peso, y de pequeñas dimensiones, 11,9 x 5,2 x 1,4 cm, para poder transportarlo fácilmente en nuestro bolso. Además, gracias a su novedosa tecnología Smart Fast Charge el tiempo de carga por el Interfaz USB tipo C se optimiza de manera altamente eficaz.

Cuenta con 3 tipos de conexiones para que podamos cargar nuestros dispositivos: 2 USB tipo A y 1 USB tipo C. USB de tipo C: 5 V / 2,1 A. Además, no tendremos que volver a preocuparnos por la descarga de nuestro móvil o de la propia batería, ya que cuenta con una batería de polímero de litio muy potente de 5.000 mAh. También dispone de 4 LED´s que indicarán en qué nivel de carga se encuentra la duración de la batería.

Gracias a la potencia de su batería de 5.000 mAh podremos cargar por completo la batería de nuestro teléfono en apenas uno o dos ciclos de carga. También podremos conectar hasta dos dispositivos adicionales para que restauren su batería al mismo tiempo. La tensión y corriente de entrada consta de USB de tipo C: 5 V / 2,1 A, mientras que la de salida es de USB de tipo A: 5 V / 2,1 A. Junto a su compra, se incluye un cable de carga USB tipo A para USB tipo C de aproximadamente 45 centímetros de longitud, para que el quedarnos sin batería lejos de casa y sin disponer de enchufes nunca más sea un problema.