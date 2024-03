La OCU denuncia que algunas cremas solares para el rostro no cumplen con la protección que prometen

Se recomienda usar crema solar a diario, especialmente en el rostro e incluso cuando sea invierno o durante los días en los que el cielo está nublado. Por eso es importante conocer cuáles son las mejores cremas solares que hay en el mercado y cuáles cuentan con un etiquetado que realmente no indica de forma fidedigna las características del producto.

Las que la OCU no recomienda

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han analizado una serie de protectores faciales que se pueden encontrar en tiendas y que pertenecen a importantes marcas. De esta quincena de cremas que han sido analizadas en un laboratorio independiente la OCU denuncia que en algunas "la protección anunciada no siempre se corresponde con la real".

La quincena de cremas elegidas para su análisis son aquellas que anuncian tener un factor de protección 50 o superior, que cuentan además con una textura más ligera y fluida "que las hace más cómodas y agradables para usar en la cara".

Sin embargo, la OCU denuncia que 7 de estas cremas no cumplen con lo que anuncian. Puntualizan que esto no quiere decir que sean productos inseguros, sino que "no protegen tanto como anuncian en la etiqueta y que no están cumpliendo con lo establecido en la normativa". La organización ha denunciado esto ante la AEMPS para que se comprueben los datos de nuevo y se sancione a las marcas por etiquetado incorrecto. Algunas han sido ya retiradas del mercado.

Las cremas solares cuyo SPF no es el indicado en su etiquetado son las siguientes:

Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50.

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+.

Nivea Sun Facial Sensitive 50.

Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+.

Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50.

Por otra parte, denuncian también que la crema Vichy Capital soleil crème onctueuse protectrice spf 50+ no cumple con los niveles de SPF y protección UVA que anuncia. Y que el producto Isdin Fotoprotector Fusion water Magic SPF 50, no cumple con la protección UVA que se indica en su etiquetado.

En su análisis la OCU ha comprobado que hay ocho cremas que sí cumplen con los parámetros que prometen además de ofrecer buena calidad a los usuarios. La organización cuenta además con un comparador de cremas solares que se encuentra a disposición de sus usuarios.