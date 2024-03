La OCU lanza una advertencia sobre las sillas para coches de bebés

Si tienes un bebé, sabrás que las sillas de bebé para coches son una parte fundamental en tu vehículo si quieres llevar a tu pequeño en él. La silla, que debe estar homologada, debes saber elegirla muy bien para poder garantizar la seguridad de tu bebé. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha advertido sobre estas sillas y los riesgos de comprar sillas para coches de bebés de segunda mano. Asegura también que lo mejor es decantarse por por productos nuevos. En caso de que tengas una usada, deberás tomar algunas precauciones.

Lo primero ante todo es saber que la seguridad del bebé es lo más importante de todo, y lo que se debe anteponer como prioridad absoluta. Si nos dan una silla de coche usada de alguien de confianza o algún amigo cercano que ya no la necesite, podríamos confundirnos pensando que es seguro, pero debemos saber con total certeza que la silla no ha sufrido ningún tipo de daño previo que pueda comprometer la seguridad del menor. De todas maneras, si no sabemos el historial del producto, lo mejor será comprar uno nuevo y descartar esa opción por mucho que creamos que es segura a primera vista.

En caso de que de hayas adquirido la silla a través de alguna página de compras de segunda mano y no sepas quién es el vendedor, la OCU desaconseja totalmente la compra de estas sillas. A primera vista, como hemos dicho, puede parecer que la silla está perfectamente y sin ningún daño aparente, pero si esa silla ha estado involucrada en algún accidente de tráfico, puede tener daños internos que no se ven (alguna pieza rota o perdida, por ejemplo) pero que sí afectan al correcto funcionamiento de la silla y, por ende, a la seguridad de tu bebé.

Si aun así vas a aceptar la silla de algún amigo o familiar porque crees firmemente que está en estado óptimo, la OCU te da algunos consejos que nunca viene de más tener en cuenta: