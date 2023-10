Trucos que de verdad funcionan para quitar las manchas de tinta de la ropa

Quitar las machas de tinta puede resultar un auténtico reto, y es que por más que frotas, no se va la condenada mancha. Si te ha ocurrido recientemente esto, no desesperes, no vas tener que tirar nada: hoy te traemos algunos trucos que realmente funcionan para quitar las manchas de tinta de nuestra ropa favorita.

1. Limón y sal: Esta combinación es especialmente efectiva para eliminar manchas de sudor en prendas de color blanco. Exprime el jugo de un limón sobre la mancha y espolvorea sal encima. Frota suavemente la mezcla y deja que actúe durante unos minutos. Luego, lava la prenda como de costumbre y la mancha desaparecerá.

2. Vinagre blanco: El vinagre blanco es un verdadero multiusos cuando se trata de eliminar manchas. Para manchas de café o té, mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua tibia y aplica la solución sobre la mancha. Deja actuar durante unos minutos y luego enjuaga con agua fría. Repite el proceso si es necesario.

3. Bicarbonato de sodio: Este producto es excelente para eliminar manchas de grasa o aceite. Espolvorea bicarbonato de sodio sobre la mancha y frótalo suavemente con un cepillo de dientes viejo. Deja que el bicarbonato actúe durante unos minutos y luego lava la prenda como de costumbre. ¡La mancha desaparecerá como por arte de magia!

4. Leche caliente: Si tienes una mancha de tinta en tu ropa, sumerge la prenda en un recipiente con leche caliente durante una hora. Luego, frota suavemente la mancha con un cepillo de dientes y enjuaga con agua fría. Repite el proceso si es necesario y verás cómo la mancha desaparece.

5. Aspirina: ¿Sabías que las aspirinas también pueden ser útiles para quitar manchas? Machaca dos aspirinas y mézclalas con agua caliente hasta formar una pasta. Aplica la pasta sobre la mancha y deja que actúe durante unas horas. Luego, lava la prenda como de costumbre y la mancha desaparecerá.

6. Agua oxigenada: El agua oxigenada es un poderoso blanqueador y también puede ser utilizado para eliminar manchas difíciles. Mezcla partes iguales de agua oxigenada y agua fría y aplica la solución sobre la mancha. Deja que actúe durante unos minutos y luego enjuaga con agua fría. Lava la prenda como de costumbre y la mancha desaparecerá.

7. Sal y agua: Este truco es ideal para manchas de vino tinto. Enjuaga la mancha con agua fría y luego espolvorea sal sobre ella. La sal absorberá la mancha y, después de unos minutos, podrás enjuagarla con agua fría. Lava la prenda como de costumbre y la mancha desaparecerá.

Estos trucos caseros han sido probados y comprobados por muchas personas y son una alternativa económica y efectiva a los productos químicos de limpieza. Sin embargo, es importante recordar que cada tipo de mancha puede requerir un método específico de eliminación, por lo que es recomendable leer las instrucciones de cuidado de la prenda antes de intentar cualquier truco casero.