Esta canela contiene sulfitos y ha sido retirada de la venta

Este verano 2021 está resultando una época convulsa para las alertas alimentarias. En esta ocasión, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AESAN, ha lanzado una nueva alarma debido a la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de varios paquetes de canela en polvo. Los productos tienen origen de Reino Unido y pertenecen a la marca TRS Asia's Finest Food.

Mediante la Red de Alerta Alimentaria Europea, RASFF, la AESAN ha conocido la noticia lanzada por las autoridades de Bélgica. El lote afectado corresponde al 2020210 cuya fecha de caducidad se encuentra fijada en el 30 de agosto de 2023.

Varias comunidades autónomas afectadas

La principal red de distribución de paquetes de este lote se encuentra localizadas en las provincias de la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, aunque no se descarta que se haya podido extender a otras comunidades. Las autoridades encargadas de este tipo de competencias ya se encuentran informadas y coordinadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, SCIRI. Actualmente, se han retirado todos los paquetes que se encontraban a la venta en establecimientos públicos.

Los sulfitos son especialmente peligrosos para las personas alérgicas a este componente, a las cuales puede llevar a un shock anafiláctico que derive en la muerte. Debido a esto, la AESAN ha comunicado que desechen cualquier producto que pudiera pertenecer al citado lote. No obstante, para todas aquellas personas no alérgicas su consumo no revierte ningún tipo de peligro.

⚠️ ADVERTENCIA exclusivamente para las personas ALÉRGICAS a los SULFITOS.Producto afectado ➡️ CANELA EN POLVO. MARCA TRS Asian's finest food Lote 2020210. Presencia no indicada en el etiquetado.📌Más ℹ en https://t.co/nGCrUjBORN pic.twitter.com/PGgO8vFhrc — AESAN (@AESAN_gob_es) September 2, 2021

Este tipo de canela en polvo se vende en formato de plástico de 100 gramos bajo el nombre Canela en polvo/Cinnamon powder.

Qué son los sulfitos

Los sulfitos son un tipo de derivado del azufre y son muy utilizados para la conservación de alimentos dadas sus características antioxidantes, antimicrobianas y conservantes. No albergan ningún riesgo para el consumo humano, pero su presencia debe ser especificado dentro de la lista de ingredientes del etiquetado.

Este tipo de componentes pueden encontrarse en los alimentos de manera natural, como en la cerveza o el vino, o de forma añadida.

Existen en la actualidad numerosas personas que pueden presentar alergia o intolerancia a los sulfitos, por ello es tan importante el etiquetado de los productos. Para este grupo de personas es para el colectivo que existe riesgo por su consumo. La notificación de estos componentes se encuentra establecida por ley, según la normativa europea Reglamento 1169-2011, dado el peligro que supone para las personas alérgicas. Por la falta de este tipo de información, el producto concerniente a la marca TRS Asia's Finest Food ha sido retirado de la venta.