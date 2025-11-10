De El Corte Inglés a Zara: cuándo empieza el Black Friday 2025 en las principales cadenas comerciales

El Black Friday ya se ha asentado como una de las principales fechas del calendario comercial en España. Los grandes descuentos regresan de forma oficial el próximo viernes 28 de noviembre, lo que hacen de esta una ocasión idónea para adelantar las compras de regalos de Navidad o, simplemente, darse algún capricho. Además, las grandes empresas han decidido adelantar y extender esta celebración mucho más allá del 'viernes negro', lo que se conoce ya como pre-Black Friday, para aprovechar el tirón al máximo.

Adelantar las compras al propio 28 de noviembre permite a los consumidores evitar colas, tanto físicas como virtuales, o asegurarse de que los productos que necesitan no se agotan. En España, hace tiempo que las ofertas exceden al ámbito de la tecnología y están presentes en otros sectores como el retail o los artículos para el hogar. Para no dejarlo todo para el último momento, a continuación te detallamos cuándo comienza el Black Friday en los principales gigantes comerciales.

Amazon

El gigante del comercio electrónico suele ser de los últimos en anunciar sus rebajas. Si tomamos como referencia el Black Friday del año pasado, comenzó una semana antes y se prolongó durante 11 días, por lo que comenzaría el 20 de noviembre. En cualquier caso, lo que está claro es que los mayores descuentos se concentrarán entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando se celebra el llamado Cyber Monday.

El Corte Inglés

El gigante multimarca de moda y hogar invita a sus clientes a adelantarse al Black Friday del 10 al 16 de noviembre, con descuentos de hasta el 40% en televisores, ordenadores, frigoríficos, móviles o lavadoras, entre otros muchos artículos. Este es tan solo un aperitivo, ya que El Corte Inglés avanza otros descuentos en artículos de moda, cuidado personal , bricolaje entretenimiento o juguetes durante los próximos días.

MediaMarkt

El distribuidor referente en tecnología y electrodomésticos ya ha comenzado a aplicar rebajas desde principios de mes en algunas de sus referencias como freidoras de aire, lavavajillas, tablets o videojuegos. Es probable que MediaMarkt lance otras tandas de descuentos hasta culminar el próximo viernes 28 con grandes ofertas en marcas como Apple, Samsung, Philips, Sony o LG, entre otras.

Zara

En la otra cara de la moneda, encontramos a Zara y otras firmas del grupo Inditex como Bershka, Pull & Bear, Stradivarius o Massimo Dutti. En este caso, el gigante de la moda suele arrancar con los descuentos en sus tiendas físcas el mismo viernes en que comienza el Black Friday. No obstante, a partir del día antes, es decir, del jueves 27 de noviembre a las 00:00 horas, los usuarios registrados en las páginas web y apps oficiales podrán llenar su cesta de la compra con multitud de prendas rebajadas.

Ikea

El gigante sueco prolongará su particular Green Friday del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Así, Ikea ofrece un 15% de descuento para canjear en muebles y accesorios a los clientes adheridos al programa de fidelización Ikea Family por la compra de sistemas de energía. Además de ofrecer una amplia gama de ofertas especiales de cara al Black Friday, la cadena fomentará "la reutilización y la vida útil prolongada de productos" con el objetivo de "contribuir a un futuro más verde y sostenbile".

Fnac

Como es habitual, la cadena de libros, música y videojuegos celebra su Pre-Black Friday del 3 al 20 de noviembre. Fnac ofrece descuentos excepcionales de hasta el 50% en centenares de artículos como cámaras, televisores, ordenadores, videojuegos o relojes inteligentes.