¿Cuánto tarda Hacienda en devolvernos el dinero de la Declaración de la Renta?

La campaña de la declaración de la Renta comenzó el pasado 6 de abril, en ella debemos presentar nuestros ejercicios económicos correspondientes al año 2021. El plazo para presentar el borrador termina el 30 de junio. Siempre que la declaración nos salga a devolver es una buena noticia, ya que significa que te libras de pagar a la Agencia Tributaria y puede que se te devuelva una buena cantidad de dinero.

Este es el objetivo de mucho de los contribuyentes, que nuestra declaración de la Renta nos salga a devolver. Esto se puede conseguir a través de las distintas deducciones a las que se tiene derecho, estas pueden ser de carácter estatal y de carácter autonómico. Hay un mito en el que se dice que cuanto antes se haga la declaración de la Renta, antes te dirán si te sale a devolver o no. Este mito no es cierto, ya que eso dependerá del volumen de ingresos y pagos que haya tenido esa persona en cuestión.

Es importante saber que Hacienda maneja sus propios plazos para realizar los pagos. Aunque suele ser puntual en realizarlos, estos pagos no siempre van a ser recibidos tan pronto como deseamos.

¿Cuánto suelen tardar en devolverte el dinero de la declaración de la Renta 2021?

Desde la Agencia Tributaria se suele tardar unas 2 semanas en efectuar el abono de las gestiones realizadas. Esto no siempre debe ser así, ya que dependiendo de las características de tu declaración, Hacienda puede tomarse más tiempo para comprobar que todos tus datos son correctos.

De cualquier modo, el plazo máximo que tiene Hacienda para devolver el dinero es de unos 6 meses desde el momento que presentas la declaración de la renta. Es decir, si el último día para realizar los trámites es el 30 de junio, el fisco tiene hasta el 30 de diciembre para proceder al pago del importe.

¿Qué ocurre si Hacienda no paga a tiempo?

Aunque no es habitual, también puede ocurrir que Hacienda no cumpla los plazos para devolver nuestro dinero. Si la causa del retraso no es culpa del contribuyente, la Agencia Tributaria está obligada a entregar el dinero con intereses de demora. En el año 2022 estos intereses son del 3,75%, que deberán añadir a la cantidad que debían devolverte originalmente.