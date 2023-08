¿Pueden cobrarme por utilizar el baño de un bar? Un cartel en un establecimiento de Marbella desata la polémica

Las decisiones de algunos hosteleros siempre son objeto de debate, quizás uno de los más caldeados es la legalidad (o ilegalidad) que puede suponer que algunos locales no permitan el uso del baño sin consumición previa.

En los últimos días un local de Marbella ha ido más allá y, según informa el diario Huffington Post, ha colgado un polémico cartel en sus aseos en el que se indica que si la persona que va a hacer uso de los mismos no es cliente del local, se le cobrarán dos euros. Pero ¿es esto legal?

¿Se debe o no consumir para poder usar los baños?

Es una duda habitual y cuya respuesta es depende de varios factores. El principal es la normativa que regula a bares y restaurantes y que depende de la Comunidad Autónoma. Muchas veces las normativas autonómicas no entran en detalle al respecto de esta cuestión, sino que lo dejan en manos de los propios establecimientos y de sus normativas internas que deben encontrarse por escrito y ser demostrables.

En el caso de Castilla-La Mancha sí que hay una normativa autonómica que establece que los aseos y otras instalaciones del establecimiento no pueden ser usados por personas que no sean clientes.

Sin embargo, según el Centro de Estudios de Consumo en un documento de 2022 sobre los bulos "sobre el derecho a usar el baño en un bar sin ser cliente", concluyen que para "que cualquier ciudadano tuviese derecho a utilizar el baño (...) sería necesario que la normativa aplicable así lo especificara (...) lo que no acontece con carácter general en el territorio nacional".

Por ese mismo motivo, desde el Centro de Estudios de Consumo señalan que no sería punible que un establecimiento le negara el uso del baño a un no consumidor, aunque se tratara de un caso de urgencia o motivo de salud , "no se puede hacer soportar a los dueños de locales unos gastos que no les reportan beneficio alguno por la insuficiencia de aseos públicos gratuitos" y añaden que estas "necesidades deberían solucionarse por la contratación por parte de los Ayuntamientos de inodoros portátiles debidamente limpios y desinfectados".

Aunque, en esos casos de urgencia, siempre se puede intentar explicar la situación en el local y esperar que los dueños del establecimiento sean comprensivos y permitan su uso.