Así sube el precio del gas en 2025: la tarifa regulada “es el mal menor”, según la OCU

Con la llegada del 2025, se acerca también el incremento del precio del gas. Sin embargo, “a pesar de la fuerte subida que va a tener la Tarifa de Último Recurso (TUR), sigue siendo la opción más barata en comparación con las de mercado libre”, indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Asimismo, la OCU también advierte de que “la falta de información y de transparencia por parte de las compañías impide a los usuarios acceder a esta tarifa en muchos casos”.

Como recoge en una nota de prensa, “la tarifa regulada TUR ya no tiene limitados los posibles incrementos de precios” desde mediados de 2024. Una situación contraria a la que vivió el sector durante la crisis energética. “En la revisión de octubre sufrió un fuere incremento”. Ahora, la revisión para el primer trimestre de 2025 augura seguir la misma estela.

Cuánto va a subir la tarifa TUR

Según la OCU, el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) oscila entre el 12,4 y el 13,7%. No obstante, y salvo excepciones muy puntuales, el mercado libre no parece mostrar alternativas más rentables. “El precio del gas no ha hecho más que crecer en los últimos meses y de acuerdo con los datos del comparador de tarifas que la OCU pone a disposición de todos los consumidores, la oferta más barata del mercado libre es del 5%”.

La diferencia se aprecia todavía más en el caso de grandes comercializadoras, “donde oscila entre el 15 y el 30% de la factura”. En el caso de la tarifa TUR, “es de media un 23% más económica que la factura de todas las comercializadoras”.

La más recomendable para las comunidades de propietarios

La OCU aconseja “revisar en profundidad las tarifas contratadas en las comunidades de propietarios, ya que acceder a la tarifa regulada TUR puede suponer para algunas de ellas ahorros en su factura muy importante”.

Además, entre las principales denuncias de la organización al respecto, se encuentra la falta de información que reciben los usuarios; así como también las irregularidades en la comercialización mediante llamadas telefónicas. Algo que “puede provocar que los consumidores que la tengan contratada salgan, sin ser conscientes, al mercado libre, con una tarifa peor”.

Derecho a conocer el precio del gas

Por último, la OCU exige, en favor de los derechos de los consumidores, que: