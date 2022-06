El trastorno expresivo de la citafilia: Una cita con la Historia

Confieso sin tapujos mi debilidad por la emotividad de las alocuciones y, sobre todo, por las citas de autoridad diseminadas en los discursos desde la tribuna pública. Padezco de citafilia , un trastorno expresivo crónico de difícil tratamiento para un profesor de Lengua y Literatura. Me tomaréis por un demente, pero esta inclinación afectiva por la alusión culta y moral me lleva a infiltrarme en graduaciones escolares, homenajes de jubilación y celebraciones familiares de todo tipo y condición. La perorata como metadona para los adictos a las citas de autoridad. Necesito que me recuerden el ingenio de Wilde , la comicidad de Groucho Marx , la épica de Churchill , la utopía de Cervantes , la crudeza de Pérez-Reverte , la ética de El principito, la fuerza de Luther King , el amor al prójimo de Gandhi , la mente prodigiosa de Steve Jobs , los sueños de Obama.

Pero hoy no vengo a amargar la lectura de mis fieles seguidores con mis quejas sin fundamento sobre el aprendizaje de los principios de la oratoria. Ser optimista es una exigencia para los profesores. Por lo tanto, mis palabras siempre estarán guiadas por la fe en el futuro de las nuevas generaciones y en el presente de unos adultos amantes del buen uso de la lengua de Cervantes. ¿Sabéis por qué estoy exultante, juvenil y alborozado mientras le doy a la tecla? Evidente: ¡las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina! No, escéptico lector. Estoy radiante, porque en breves días disfrutaré con los dinámicos y originales discursos de graduación de alumnos y padres. Caviar sonoro para mis torpes oídos.

Mi voz clama en el desierto ante las carencias estructurales de nuestro sistema educativo : las rudimentarias habilidades de expresión oral exhibidas sin complejos por los oprimidos estudiantes españoles y la ausencia de evaluaciones objetivas de esta competencia en las pruebas de acceso a la universidad. ¿Cómo es posible que ya avanzado el siglo XXI nuestros jóvenes no deban demostrar una aceptable competencia comunicativa oral en su lengua materna ni en la primera lengua extranjera? Quizá sea mejor no escucharlos en la tribuna pública, después de leer sus escritos tan bien estructurados y sin faltas de ortografía.

Consejo final

Soy consciente de que a muchos alumnos, padres, compañeros de trabajo, cuñados en paro, empleados con pocos trienios, solteros en busca de pareja, les hace ilusión dirigir unas palabras emotivas a un auditorio entregado a la causa. Os juro que comprendo y apoyo sus honorables ideales humanísticos. No obstante, en demasiadas ocasiones olvidan que los oyentes tenemos sentimientos y hemos leído alguna vez la wikipedia o alguna página imprescindible para la oratoria como: Frases de Churchill para dummies; Sentencias y reflexiones de Paco Clavel o Cicerón para logsianos, lomcianos y lomloncianos. Los buenos deseos no eximen de un arduo trabajo de documentación. Como decía Albert Einstein: “Como la tortilla de papas de mi madre no hay ninguna”. Me la he inventado, pero es un final impecable. ¡Vivan las citas! V