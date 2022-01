Descubre Amazon Outlet y sus mejores ofertas

Amazon sigue creciendo a pasos agigantados y no tiene ninguna intención de levantar el pie del acelerador. Ya es la mayor empresa en el comercio online y quiere seguir ofreciendo a sus clientes más opciones de las que tiene actualmente, que no son pocas. Ahora se diversifica y crea Amazon Outlet con muchas ofertas y descuentos.

Diseñado para vendedores que quieren deshacerse de esos productos que no han sido capaces de vender, esta nueva sección acabará con esos problemas y encima evitará que pierdan dinero, vendiendo su stock más barato.

Se trata de un programa donde puedes encontrar una gran variedad de productos que provienen de vendedores que no saben que hacer con los productos que no venden y tienen que quitárselos por exceso de inventario. Este tipo de productos pueden salir como ofertas de black friday en Amazon y otras campañas.

Para definir ese exceso de inventario, en Amazon se basan en dos criterios. El primero se trata de que tiene que haber mínimo una pieza de stock con mas de 90 días de antigüedad, y el segundo requisito es que si el coste de mantener tu inventario sin cambiar los precios es mayor que el coste cambiándolos, entonces podrás vendérselos a la compañía americana.

Amazon trabaja de una manera que hace una estimación del exceso de inventario del vendedor y través de la demanda de productos y costes calcula el nivel de inventario que puede proporcionar un beneficio mayor para el vendedor.

Aunque parezca que Amazon Outlet esté oculta al público, no es así. Está bastante publicitado pero la mayoría de la gente no sabe que existe. Si no estás buscando un artículo específico, o una marca en concreto, este es tu sitio. Encontrarás televisores rebajados, smartphones a un precio muy bajo y productos de casi todas las categorías a precios inigualables.

