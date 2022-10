Esta riñonera para correr es lo que necesitas para disfrutar del deporte al aire libre

Una de las actividades deportivas más demandadas entre la sociedad es el "running". Ya sea a buen ritmo o, simplemente trotando con un amigo para ir hablando y pasando un rato agradable, es una buena manera de practicar deporte al aire libre y socializarse a la misma vez. Para ayudarte a rendir mejor, Amazon nos ofrece esta riñonera que te servirá como gran herramientas para guardas tus accesorios más importantes. Es la más vendida de la multinacional americana y cuenta con más de 3.500 valoraciones.

Cómoda, ligera y con un diseño ajustable a cualquier prenda, podrás disfrutar de un gran producto a un precio asequible para todos. Esta riñonera también sirve para hacer otras actividades al aire libre como pueden ser dar un paseo por la montaña, montar en bicicleta o simplemente ir al supermercado.

Esta riñonera está diseñada para guardar los objetos que quieres llevarte cuando sales a correr. De esta manera, podrás almacenar accesorios imprescindibles como móvil, llaves o auriculares, entre otras cosas. Puedes utilizarla para entrenar, trotar, hacer senderismo, montar en bicicleta o simplemente para salir a dar un paseo. Por muy grande que sea el dispositivo móvil, la riñonera tiene la suficiente altura para albergar cualquier superficie en el compartimento principal. El bolsillo pequeño es ideal para las llaves, efectivo, tarjetas de crédito y débito. Esto evitará que el móvil sufra arañazos innecesarios y facilitará la búsqueda de cualquier objeto.

Está compuesta por materiales 100% resistentes al agua y la cremallera repelente protege contra la lluvia y las salpicaduras de sudor. El cinturón elástico es infinitamente ajustable y se mantiene en su lugar de manera confiable durante la práctica deportiva. Debido a su elasticidad, el cinturón es adecuado para una circunferencia de cintura de 65-110 cm.

Para obtener la mayor seguridad posible, esta riñonera cuenta con dos tiras reflectantes a lo largo de la cremallera que garantizan una mayor visibilidad al anochecer. Podrás complementarlo de manera óptima con el biberón Fitgriff.

Comprar en Amazon por 15,95€.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Buscaba algo que no abultara mucho, que fuera pegado al cuerpo y sin muchos logos ni cosas llamativas. Te cabe en la bolsa grande 1 iPhone 8 Plus y en la pequeña unos pañuelos desechables y las llaves. Me gusta que es impermeable y elástica así la puede usar mi esposo. He llegado a meter hasta 2 Iphones".

"La verdad es que me encanta para salir a correr. Necesitaba algo así porque lo de llevar en el brazo el móvil ya me parecía mega incómodo. Así que por reseñas elegí éste, que he de decir, que es algo más caro que los demás pero vale la pena muchísimo, ya que es de buena calidad y parece más duradero, que es de lo que se trata".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables