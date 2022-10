Ideas de disfraces de Halloween para niños ¡con los que dar mucho miedo!

Máscara con luces LED

Esta máscara de purga LED está diseñada con 3 ajustes de iluminación: brillo constante, flash lento y flash rápido. Podrás cambiar al modo que más te guste cada vez que quieras expresar un estado de ánimo. No daña los rayos, no causa fatiga ocular y no tiene efectos adversos en el cuerpo humano. Es ajustable, cómoda y transpirable. Te convertirás en el centro de atención de todo el escenario con este producto y nadie querrá estar cerca.

Comprar en Amazon por 12,99€.