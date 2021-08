Las mejores ofertas en material escolar y papelería para la vuelta al cole 2021

En esta vuelta al cole es muy importante aprovechar las mejores ofertas del Corte Inglés y así terminar de completar los materiales y artículos que te faltan por comprar. Lo mejor de estas ofertas es poder acceder a los productos de muy buena calidad a precios increíbles y de esa forma, además de completar la lista de nuestros peques, lograr ahorrar un poco de dinero en el proceso. Aprovecha las ofertas vuelta al cole 2021 y consigue las mejores mochilas, materiales escolares, papelería y mucho más.

Tippex

El tippex es uno de los materiales para la vuelta al cole que no pueden faltar, el aliado perfecto para corregir rápidamente errores que se cometen con bolígrafo o marcador. En este caso, además, la oferta es muy interesante porque se trata de un pack de tres tippex. Cada tippex incluye 8m de cinta correctora, por lo que el producto puede durar, literalmente, mucho tiempo. Además de su función principal, este modelo tiene un diseño que protege la punta de cualquier daño, lo que alarga la vida útil del corrector. Otra excelente característica es que la película de plástico súper resistente se seca en muy pocos segundos, ideal para continuar escribiendo rápidamente sin manchar el cuaderno.

BIC pack de 12 ceras

Las ceras son, sin lugar a dudas, parte del material escolar y papelería más importante, especialmente para los más pequeños de la casa. Por eso no puedes dejar de aprovechar esta oferta con más del 30% de descuento. Además, son súper resistentes y duran mucho más que las ceras tradicionales para colorear, sin contar con que son ligeras, perfectas que las lleven en su mochila sin que les pese. Este pack está compuesto por doce ceras de vibrantes colores, muy útiles para que el niño coloree en casa o en clase. ¿Lo mejor? El plástico protector alrededor de cada cera evita que el niño manche su ropa y también sus manos, de allí que sea una opción recomendada y apta para niños a partir de 30 meses. Otra característica interesante es que tienen un diseño que facilita sacar punta a la cera sin necesidad de contar con la asistencia de un adulto.

BIC Pack de 18+6 Rotuladores

Este pack de rotuladores es uno de los más completos del mercado, además incluye 6 rotuladores adicionales, por lo que es una magnífica alternativa para ahorrar en la vuelta al cole. Una de las mejores características de este pack son los colores vívidos a base de agua, por lo que además de pintar muy bien, también son fáciles de limpiar. Una excelente forma de ahorrar en la vuelta al cole. La punta media de estos rotuladores ofrece una magnífica cobertura de color, así como también gran precisión, aspectos claves para que los peques aprendan a desarrollar más fácilmente todas sus habilidades para el dibujo. Junto a ello, el color de estos rotuladores sale con mucha facilidad, tanto de las manos como también de los tejidos, por lo que no tendrás que preocuparte si se mancha la ropa mientras dibuja. Material escolar que combina calidad y gran precio.

JORDAN mochila Jan Jordan

Entre las múltiples opciones de mochilas vuelta al cole, este modelo de Jordan es una de las mejores alternativas por la calidad y resistencia del producto. Es ideal para niños grandes o adolescentes por su diseño neutro. Además del material, una de las mejores características de esta mochila es que tiene gran espacio interior, ideal para guardar todos los materiales escolares, cuadernos, libros y mucho más. Además, en la parte inferior de la mochila, incorpora un práctico bolsillo para almacenar los zapatos. Por otro lado, la espalda y asas de la mochila son acolchadas y éstas últimas se pueden ajustar en varias posiciones para más comodidad.

BIC pack de 24 lápices de colorear

Los materiales para la vuelta al cole no estarían completos sin un buen pack de lápices para colorear, indispensable, además para los más pequeños. Este pack incluye 24 lápices de vibrantes colores que tienen un diseño que facilita el agarre de los mismos, para que los niños puedan colorear con mucha más facilidad. A diferencia de otros lápices de colores, estos destacan por estar hechos con una mina a la que no cuesta sacarle punta. Una característica importante para que los niños puedan sacarle punta con facilidad. Por otro lado, se han fabricado de resina sintética y no contiene madera, por lo que son sumamente resistentes.

Mochila Marvel Capitán America

Entre los muchos descuentos vuelta al cole, no puedes dejar de aprovechar el de esta práctica mochila que con seguridad le encantará al pequeño de la casa. Es una mochila casual del Capitán América, ideal tanto para el cole como para ir de viaje. Tiene un compartimiento principal considerablemente ancho, perfecto para guardar los cuadernos, libros y estuche con los lápices de colores. El modelo ofrece un práctico bolsillo en la parte exterior, ideal para guardar otros artículos más pequeños de forma organizada, además de los bolsillos laterales con elásticas, perfectos para colocar la botella de agua o el paraguas. Por otro lado, las asas son súper acolchadas y ergonómicas para máxima comodidad del niño. De seguro no podrás encontrar una mochila tan bonita y de buena calidad.

Maped sacapuntas CROC CROC

Entre los artículos vuelta al cole, el sacapuntas es uno de los más importantes y este combina gran efectividad y un diseño precioso de ballena o mariquita que de seguro les encantará a tus niños. Lo mejor, además de su llamativo diseño, es que es muy fácil de utilizar. Tiene un orificio y un diseño de abrazadera que facilita a los pequeños sostenerlo para sacar punta sin ningún contratiempo. Es pequeño, ligero, efectivo y con gran diseño, sin contar con el increíble precio en oferta.

¿Qué te han parecido estos artículos escolares para la vuelta al cole del Corte Inglés?, ¿Cuál es tu favorito?