Triple conexión y 60 horas de batería por 64 €: sí, estos auriculares gaming valen mucho más de lo que cuestan

Tus antiguos auriculares ya no dan para más y te dan demasiados problemas cuando juegas. Es hora de dar el salto, y de hacerlo bien con una propuesta como la de los Auriculares inalámbricos Forgeon General. ¿Por qué? Porque ofrecen opciones de conexión con o sin cable de sobra para cualquier dispositivo, sea el que sea, porque su batería dura 60 horas, porque son comodísimos y suenan genial. Y sí, también porque están rebajados 40 €.

Aunque son unos auriculares pensados para el gaming, lo cierto es que van genial para cualquiera. Su micrófono y altavoces internos son muy buenos, tanto, que te envuelven de maravilla con cualquier película, serie, canción o juego del que disfrutes.

¿Por qué recomendamos estos auriculares?

Los conectas como quieras: por Bluetooth, por Wi-Fi con dongle o con cable jack de 3,5 mm.

Su batería aguanta hasta 60 horas continuas en modo inalámbrico.

Son compatibles con todo: móviles, consolas, ordenadores y lo que quieras.

El micrófono es extraíble y tiene antipop. Va de maravilla.

Comprar en PcComponentes por ( 104,99 ) 64,99 €

Auriculares inalámbricos Forgeon General

Auriculares inalámbricos Forgeon General

La versatilidad que tienen es lo que te va a conquistar de los Auriculares inalámbricos Forgeon General. Este headset se conecta a todo con o sin cable gracias a las tres opciones que ofrece, y además su batería aguanta hasta 4 días y medio de uso continuo sin tener que cargar, por no hablar de su micrófono extraíble que, junto al antipopper que trae, ofrece una calidad de sonido sorprendente. Por otra parte, viene con dos juegos de almohadillas para que puedas escoger, aunqwue su diseño se adapta genial a la cabeza y no molesta en absoluto. Sí, es perfecto para una buena maratón jugando con tus amigos sea en PC, en Switch o Switch 2, en Xbox, en PlayStation o incluso en el móvil. Da igual si los quieres para eso o para ver una película o escuchar música, porque suenan de maravilla y te envuelven con su cancelación de ruido.

Estos auriculares inalámbricos son para gamers, pero la realidad es que sus cualidades los hacen perfectos para cinéfilos, melómanos y cualquiera que busque un buen sonido. Así de simple.

¿Qué opinan los usuarios que los tienen?

Que es una de las mejores compras que han hecho. Destacan desde su diseño hasta su sonido y sus micrófonos, pero sobre todo lo cómodos que son. Aquí tienes algunas reseñas que hemos recopilado:

"10/10. Estos auriculares son una pasada. Son MUY comodos, la calidad del audio es excelente, el aislamiento es muy bueno."

"La verdad no esperaba gran cosa.... Pero me sorprendio gratamente con su calidad , alcance inalambrico y porsupuesto la duracion de la batería.”

"Muy cómodos y bastante baratos con la oferta, de muy buena calidad compatible con todo y con una gran calidad de sonido."

Comprar en PcComponentes por ( 104,99 ) 64,99 €

Si los compras ya aprovechando esta oferta, tardarán solo un día laborable en llegar a tu domicilio, con entrega y devolución gratuita si no te convencen. ¡Y además hay financiación disponible!