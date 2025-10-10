Consigue cafés de calidad profesional en tu cocina con la Power Espresso 20 Grind de Cecotec por menos de 150€

Si te gusta disfrutar de un café con cuerpo, aroma intenso y crema equilibrada, la cafetera Cecotec Power Espresso 20 Grind lo hace más fácil de lo que imaginas. No solo muele el grano al instante, sino que lo hace con hasta 20 niveles de molienda, adaptándose a cada variedad y consiguiendo la textura exacta que quieras. No hace falta complicarse con ajustes manuales, con un solo clic en su pantalla táctil puedes elegir la bebida que quieras y tenerla lista al momento, recién molida y a la temperatura perfecta.

Gracias a su potencia de 1350 W, prepara hasta dos cafés seguidos sin perder ni un ápice de sabor, mientras que la bomba de 20 bares se asegura de extraer todos los matices de cada grano. Desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso, esta cafetera consigue que cada taza tenga el aroma y la crema que esperarías de una cafetería, pero en tu cocina. Su depósito de agua de 1,7 litros y el recipiente de granos de 150 g permiten preparar varias tazas sin tener que rellenar constantemente, lo que ahorra tiempo y simplifica la rutina diaria. Y si te ha conquistado, entonces te gustará saber que tiene un 35% de descuento en Cecotec.

Lo mejor de este producto

Molienda personalizada : 20 niveles para ajustar el grosor según el grano y tu gusto.

: 20 niveles para ajustar el grosor según el grano y tu gusto. Café rápido y caliente : 1350 W de potencia y sistema Thermoblock para calor uniforme y extracción precisa.

: 1350 W de potencia y sistema Thermoblock para calor uniforme y extracción precisa. Espuma de leche cremosa : boquilla espumadora desmontable que facilita preparar cappuccinos y lattes sin complicaciones.

: boquilla espumadora desmontable que facilita preparar cappuccinos y lattes sin complicaciones. Capacidad y comodidad : depósito de agua de 1,7 L y granos de café de 150 g para más cafés sin rellenar constantemente.

: depósito de agua de 1,7 L y granos de café de 150 g para más cafés sin rellenar constantemente. Seguridad integrada: protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión para un uso tranquilo.

Comprar en Cecotec por 149€

Por qué elegir este modelo

Cafetera Cecotec Power Espresso 20 Grind

Con la Power Espresso 20 Grind no hay que hacer un máster para disfrutar de un café de calidad. Todo el proceso, desde la molienda hasta la espuma de leche, se hace de manera rápida y sencilla. Los usuarios valoran especialmente lo intuitiva que resulta su pantalla táctil y cómo mantiene siempre el sabor, la crema y el aroma equilibrado en cada taza.

¿Para quién es ideal?

Para quienes quieren disfrutar de un café de calidad, tanto si vives solo como si quieres servir varias tazas seguidas en casa. También es perfecta si valoras la textura de la leche en tus bebidas, gracias a su vaporizador sencillo de usar y limpiar.

Disponible en Cecotec con descuento del 35%, es el momento de hacerse con ella.

La Power Espresso 20 Grind combina potencia, precisión y comodidad en una sola cafetera. Cada taza sabe a recién hecha, con el aroma intacto y la crema perfecta.