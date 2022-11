¡El calendario de adviento de Sephora ya está aquí y puede ser tuyo por menos de 36€!

En menos de un abrir y cerrar de ojos, la campaña de Navidad se ha colado en nuestros hogares a través de la radio, la televisión y todos los medios de comunicación. El hecho es que, en poco menos de un mes, habremos entrado de lleno en las esperadas y mágicas fiestas, y las semanas previas vienen llenas de reuniones, comidas y cenas de empresa. Si este año quieres llenar tu ilusión cada día del mes de diciembre, y ampliar tu colección de maquillaje al mismo tiempo, con el calendario de adviento de Sephora, tendrás una ocasión ideal para hacerlo. Consigue los mejores productos de la temporada, ahora por 35,99€, en lugar de por los 44,99€ de su precio habitual.

Como cada año, Sephora incluye en su calendario de adviento los mejores productos de cosmética que nos ha dejado este 2022. Cada día esconde un producto sorpresa en miniatura, ideal para llevar de viaje. Además, este calendario navideño ha sido elaborado con un proceso responsable, ya que su caja procede de bosques de gestión sostenible. Te avisamos, que vamos a revelarte todo el contenido de este calendario, así que, si prefieres que sea una sorpresa, lo mejor será que no continúes leyendo. ¡Te lo contamos todo! En el nuevo calendario de adviento de Sephora encontrarás todo lo necesario para una mirada de infarto, gracias a su mini máscara Big by definition, su lápiz de ojos mini y sus dos sombras de ojos Colorful. También esconde todo lo necesario para sacar el máximo partido a tus looks y a la salud de tu rostro con: un lápiz aterciopelado sin transferencia, un Superhidratante de día mini, un gel limpiador piel limpia mini, una crema de ojos luminosidad mini, una cápsula crema de ducha flor de algodón y monoï, unas toallitas desmaquillantes de agua de coco (calmante) O sandía (exfoliante), un parche de nariz de carbón, una mascarilla de labios cereza, otra facial de sandía y otra para los ojos.

Comprar en Sephora por (̶4̶4̶,̶9̶9̶€̶)̶ 35,99€

Entre los accesorios que la marca ha incluido en su nuevo calendario de adviento 2022 también encontrarás: un esmalte de uñas Cherry popsicle, un top coat efecto gel, una lima de uñas, una esponja de maquillaje, un coletero, un rodillo gua sha mini, un espejo de bolsillo y un lazo adhesivo Wishing you.